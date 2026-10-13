Muzikālā apvienība "Raxtu Raxti" laiž klajā jaunā albuma tituldziesmu un gatavojas koncertturnejai
Šonedēļ klajā nāk muzikālās apvienības "Raxtu Raxti" jaunā albuma "Viena saule, viena zeme" tituldziesma ar tādu pašu nosaukumu.
Tāpat novembrī "Raxtu Raxti" dosies koncertturnejā ar jaunu programmu; pirmais koncerts notiks jau 1. novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”. Dziesmai tapis arī videoklips, kuru veidojusi Laura Rožkalne-Ozola.
Par jauno skaņdarbu "Raxtu Raxtu" dalībniece un dziesmas autore Kristīne Kārkle-Kalniņa saka: “Šī dziesma sevī ietver kopējo albuma noskaņu un stāsta par vērtībām, kuras caurstrāvo ikvienu albuma kompozīciju. Katru dienu virs mums spīd viena saule, un zem mūsu kājām ir viena zeme. Tās ir mājas visam dzīvajam. Zeme ir cilvēka dzīves pamats. Tā dos vietu, kur dzīvot, radīt un veidot savu nākotni. Cilvēka mūža rits ir ciešā mijiedarbībā ar sauli un zemi. Saules gaisma un siltums, auglīga zeme mūsos rada mieru, drošību un ļauj sajust saikni ar pasauli. Zeme ir arī dzimtenes simbols, vieta, kur esam dzimuši, uzauguši, un kur glabājas mūsu dzimtas tradīcijas un atmiņas. Mums visiem ir kopīgas mājas – mūsu zeme. Lai gan cilvēki izkaisīti plašajā pasaulē, runā dažādās valodās, piekopj atšķirīgas tradīcijas, zeme un saule mūs visus vieno. Šīs kompozīcijas muzikālais materiāls veidots, iedvesmojoties no latviešu tautasdziesmas, kas stāsta par vērtībām – ģimeni, darba tikumu, mīlestību pret dabu. Šī dziesma izdzied cilvēka dzīves ritu, pieaugšanu gan fiziski, gan garīgi. Tas ir stāsts par savas vērtības apzināšanos šajā pasaulē un savā zemē.”
"Raxtu Raxti" koncerts Liepājā 2022. gada oktobrī
2022. gada 15. oktobrī Liepājā, koncertzālē "Lielais Dzintars", kuplā savas mūzikas cienītāju pulkā muzikālā apvienība "Raxtu Raxti" uzsāka savu plašo ...
Koncertprogrammā līdzās jaunām dziesmām, kuras tapušas grupas jaunākajam albumam, skanēs arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi no “Raxtu Raxtu” repertuāra, piedāvājot daudzslāņainu un emocionāli bagātu muzikālo pieredzi. Programmas pirmajā daļā izskanēs jaunākais muzikālais materiāls, kurā savijas latviešu tautas mūzikas iedvesma un mūsdienīgs skanējums, savukārt koncerta otrajā daļā klausītājiem tiks piedāvātas dziesmas, kuras grupas koncertos skanējušas jau kopš tās pirmsākumiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Muzikālajā apvienībā “Raxtu Raxti” muzicē: Kristīne Kārkle-Kalniņa (balss, vijole); Marts Kristiāns Kalniņš (balss, piano, harmonium, oboja); Edgars Kārklis (balss, akordeons, dūdas, stabules); Ilze Grunte (12 stīgu ģitāra); Jānis Bērziņš (ģitāra, mandolīna); Armands Treilihs (bass); Artis Orubs (bungas, perkusijas).
Koncerti “Viena saule, viena zeme” notiks:
- 1. novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
- 8. novembrī Slampes kultūras pilī
- 12. novembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 13. novembrī kultūras centrā “Siguldas devons”
- 14. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
- 21. novembrī Ogres kultūras centrā
- 22. novembrī Jelgavas kultūras namā
- 27. novembrī Rīgā, VEF kultūras pilī
- 28. novembrī Valmieras kultūras centrā
- 29. novembrī koncertzālē “Cēsis”
- 11. decembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”