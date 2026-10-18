Atceries mazo blēņdari no filmas “Denisa bieds”? Lūk, ko viņš dara 33 gadus vēlāk
Blondie mati, nevainīgs smaids un nebeidzamas blēņas – tādu skatītāji atceras mazo Denisu no 1993. gada ģimenes komēdijas “Denisa bieds”. Filmas galvenās lomas atveidotājs Meisons Gembls savulaik kļuva par vienu no atpazīstamākajām Holivudas bērnu zvaigznēm. Taču 33 gadus vēlāk viņa dzīve ir pavisam citāda – aktieris ir pametis kino pasauli un izvēlējies profesiju, kurai ar Holivudu nav nekā kopīga.
Kad 1993. gadā uz kinoekrāniem nonāca komēdija “Denisa bieds”, tolaik septiņus gadus vecais Meisons Gembls vienā mirklī kļuva slavens. Filmā viņš atveidoja Denisu Mičelu – enerģisku, ziņkārīgu un ārkārtīgi palaidnīgu zēnu, kurš ar saviem nedarbiem regulāri noveda līdz izmisumam kaimiņu Vilsona kungu, kuru spēlēja slavenais aktieris Volters Matau. Lai gan mazajam Denisam nekad nebija ļaunu nodomu, viņa centieni palīdzēt apkārtējiem gandrīz vienmēr beidzās ar kārtējo katastrofu. Tieši šī nevainīgā palaidnība un zēna sirsnība padarīja filmu par skatītāju iemīļotu ģimenes komēdiju.
Interesanti, ka uz Denisa lomu pretendēja aptuveni 20 000 bērnu, taču producentu izvēle krita tieši uz Gemblu. Filma guva ievērojamus komerciālus panākumus, visā pasaulē nopelnot aptuveni 117 miljonus ASV dolāru. Par savu tēlojumu mazais aktieris saņēma arī godalgoto “Young Artist Award” balvu.
Pēc milzīgajiem “Denisa bieda” panākumiem šķita, ka Gemblam priekšā ir spoža Holivudas nākotne. Viņš turpināja filmēties, piedaloties tādās filmās kā “Spiegot nav viegli” (1996), zinātniskās fantastikas filmā “Gataka” (1997) un Vesa Andersona filmā “Rašmoras skola” (1998), kurā viņa ekrāna partneris bija slavenais aktieris Bils Marejs.
Jaunais aktieris izmēģināja spēkus arī televīzijā, piedaloties tādos seriālos kā “Ātrā palīdzība” un “CSI: Miami”. Tomēr, kļūstot vecākam, Gembls arvien vairāk sāka interesēties par dzīvi ārpus filmēšanas laukuma. Viņa pēdējā zināmā kinoloma bija 2011. gada filmā “Golf in the Kingdom”. Pēc tās Gembls no aktiermākslas faktiski atvadījās.
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Pretēji daudzām citām bērnu zvaigznēm, kuras arī pieaugušā vecumā cenšas noturēties izklaides industrijā, Gembls izvēlējās pavisam citu ceļu – zinātni. Viņš iestājās Kalifornijas Universitātē Losandželosā (UCLA), kur ieguva bakalaura grādu jūras bioloģijā un vēlāk maģistra grādu bioloģijā. Ar to viņa akadēmiskās ambīcijas nebeidzās – Gembls turpināja studijas doktorantūrā vides zinātnes un inženierzinātņu jomā.
Bijušā aktiera intereses saistītas ar dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vides aizsardzību un zinātnes, ekonomikas un politikas sadarbību. Viņš vēlējies izmantot savas zināšanas, lai palīdzētu sabiedrībai pieņemt videi draudzīgākus lēmumus.
Vienā no savām retajām intervijām Gembls atzina, ka aktiermāksla viņam vienmēr paliks tuva, tomēr jūras bioloģija un izglītība ir bijušas viņa patiesās aizraušanās. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir attīstīt domāšanu un spēju kritiski izvērtēt informāciju.
Šobrīd Meisonam Gemblam ir 40 gadi, un viņa dzīve ir krasi atšķirīga no tās, kādu viņam varēja paredzēt pēc bērnībā gūtajiem panākumiem. Bijusī bērnu zvaigzne jau daudzus gadus nedarbojas kino industrijā, tā vietā pievēršoties jūras bioloģijai un vides zinātnei. Atšķirībā no daudzām citām Holivudas slavenībām Gembls arī necenšas savu privāto dzīvi izrādīt plašākai sabiedrībai.