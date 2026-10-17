Pēdējo 20 gadu laikā no mūsu ikdienas pazudušas 8 ierastas lietas, bet mēs to pat nepamanījām
Pēdējo divdesmit gadu laikā tehnoloģiju attīstība un cilvēku paradumu maiņa pamazām izspiedusi no mūsu ikdienas daudzas lietas, kas savulaik bija neatņemama dzīves sastāvdaļa. Runa nav tikai par novecojušām tehnoloģijām, bet arī par ierastiem izklaides veidiem, pārmaiņām tirdzniecībā un pat dabas parādībām.
Izdevuma "YourTango" autors pievērš uzmanību astoņām pārmaiņām, kas notikušas tik pakāpeniski, ka daudzi cilvēki tās, iespējams, pat nav pamanījuši. Tomēr šo pārmaiņu rezultātā no mūsu dzīves gandrīz izzudušas lietas un parādības, kas agrāk šķita pašsaprotamas.
Sarkanas acis fotogrāfijās. Vēl pirms 20 gadiem fotogrāfijās, kas uzņemtas ar zibspuldzi, cilvēkiem nereti bija redzamas sarkanas acu zīlītes. Kā skaidro raksta autors, šis efekts rodas, zibspuldzes gaismai atstarojoties no acs tīklenes. Mūsdienu fotokamerās tiek izmantoti priekšzibšņi un īpaši programmatūras algoritmi, kas automātiski novērš šo problēmu. Pateicoties tam, defekts, kas savulaik bija ierasta parādība ģimenes fotogrāfijās, mūsdienās ir gandrīz pilnībā izzudis.
Garlaicība, pacietība un gaidīšana. Viedtālruņi devuši cilvēkiem iespēju aizpildīt teju katru brīvo brīdi, pārlūkojot sociālos tīklus vai patērējot citu digitālo saturu. Mūsdienās, gaidot rindā, kavējošos draugu vai pat sēžot automašīnā sastrēguma laikā, cilvēki bieži vien ķeras pie telefona. Vienlaikus raksta autors uzsver, ka nemitīga jaunu iespaidu un informācijas plūsma var mazināt pacietību un atņemt cilvēkiem laiku radošām pārdomām.
Zilās joslas uz automašīnu priekšējiem stikliem. Agrāk daudzu automašīnu vējstiklu augšdaļā bija redzama zila vai zaļa tonēta josla. Tā mazināja saules radīto apžilbinājumu, pasargāja autovadītāja acis no spilgtas gaismas un palīdzēja aizsargāt automašīnas salonu no ultravioletā starojuma. Kā skaidro "YourTango", šādas joslas tiek izmantotas arī mūsdienās, taču sastopamas arvien retāk. Daļa autoražotāju to vietā izvēlas vējstiklus ar vieglu tonējumu visā stikla virsmā.
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Lietu iegādi aizstāj abonēšanas pakalpojumi. Agrāk cilvēki iegādājās datorprogrammas, mūziku, filmas, laikrakstus un grāmatas fiziskā formātā – kompaktdiskos, kasetēs vai uz papīra. Pēc vienreizējas samaksas iegādātais palika viņu īpašumā uz visiem laikiem. Mūsdienās arvien vairāk digitālā satura pieejams tikai par ikmēneša abonēšanas maksu. Tiklīdz pārtraucat maksāt, varat zaudēt piekļuvi pat saviem iecienītākajiem mūzikas atskaņošanas sarakstiem.
Telefonu grāmatas. Vēl 21. gadsimta sākumā cilvēki izmantoja biezas, drukātas telefonu grāmatas, kurās bija apkopoti tūkstošiem privātpersonu un uzņēmumu tālruņa numuru. Taču līdz ar interneta izplatību, kad vajadzīgo numuru iespējams dažu sekunžu laikā atrast meklētājprogrammā, nepieciešamība pēc šādiem izdevumiem praktiski izzudusi.
Tauriņu bari. Vēl mazāk pamanāma, taču daudz satraucošāka pārmaiņa ir kukaiņu populāciju samazināšanās. Pēdējo 50 gadu laikā to skaits pasaulē esot sarucis aptuveni par 75%. Kā iespējamie iemesli tiek minētas klimata pārmaiņas un plašā insekticīdu izmantošana lauksaimniecībā. Savulaik laukos varēja vērot veselus krāsainu tauriņu barus, bet mūsdienās dažviet pat viena tauriņa sastapšana kļuvusi par retumu.
Multfilmas brīvdienu rītos. Iepriekšējo paaudžu bērniem multfilmu skatīšanās sestdienu un svētdienu rītos bija īpašs rituāls. Viņi cēlās agrāk, lai pie televizora ekrāna nepalaistu garām iemīļotos raidījumus. Situācija sāka mainīties 21. gadsimta pirmajā desmitgadē, kad tradicionālie televīzijas kanāli samazināja animācijas seriālu veidošanu un demonstrēšanu. To vietā parādījās specializēti bērnu televīzijas kanāli, bet vēlāk pienāca interneta laikmets ar praktiski neierobežotu satura piedāvājumu. Tagad bērni multfilmas var skatīties jebkurā laikā.
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Bērnu rotaļas bez viedierīcēm. Tādas savulaik populāras rotaļas kā klasīšu lēkšana vai ķerenes mūsdienās bērnu brīvā laika nodarbēs sastopamas arvien retāk. Raksta autors to saista ar pieaugošo laiku, ko bērni pavada pie dažādu ierīču ekrāniem. Viņaprāt, šo rotaļu pakāpeniskā izzušana spilgti parāda, cik ļoti tehnoloģiju ietekmē ir mainījusies bērnība.