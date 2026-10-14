Ne katrs bijušais vīrs uz ko tādu būtu gatavs! "Zirnekļcilvēka" zvaigzne Tobijs Magvairs vadījis savas ekssievas kāzu ceremoniju
Aktieris Tobijs Magvairs nedēļas nogalē uzņēmies neparastu lomu – viņš vadījis savas bijušās sievas kāzu ceremoniju.
Filmas “Zirnekļcilvēks” zvaigzne ar rotaslietu dizaineri Dženiferu Meijeri (49) beidza kopdzīvi jau pirms desmit gadiem, taču abu laulība oficiāli tika šķirta tikai pagājušajā mēnesī – sešus gadus pēc attiecīgā pieteikuma iesniegšanas. Aizvadītajā nedēļas nogalē 51 gadu vecais aktieris ieņēma īpašu vietu savas bijušās sievas kāzās ar Džefriju Ogunlesi, kurš ir Nigērijas jurista un investīciju baņķiera, miljardiera Adebajo Ogunlesi dēls.
Slavenību žurnāls “People” informē, ka Dženifera un Džefrijs apprecējās sestdien, 10. oktobrī, greznajā kūrortā “Four Seasons Resort Lanai” Havaju salās. Kāzu viesu vidū bija Reičela Zoja, Kortnija Koksa, Leonardo Dikaprio ar draudzeni Vitoriju Čereti, kā arī Džefs Bezoss ar sievu Lorēnu. Savukārt kāzu ceremoniju vadīja Tobijs Magvairs.
Svinībās piedalījās arī bijušā pāra bērni – 19 gadus vecā Rūbija un 17 gadus vecais Otiss. Kāzās bija klāt arī Dženiferas un Džefrija meitiņa, kura nāca pasaulē šā gada sākumā.
Tobijs Magvairs un Dženifera Meijere oficiāli par šķirtiem atzīti šā gada 21. septembrī. Tiesas dokumentos teikts: “Ir pieņemts spriedums par laulības šķiršanu. Laulība vai reģistrētās partnerattiecības tiek oficiāli izbeigtas, un abas puses atgūst juridiski brīvu personu statusu.”
Pāris izvēlējās juridiski nodalīt laulības šķiršanu no pārējo ar to saistīto jautājumu izskatīšanas. Tas nozīmē, ka tiesa viņiem ļāvusi oficiāli izbeigt laulību, kamēr citi neatrisinātie jautājumi tiek skatīti atsevišķi. Kādi tieši jautājumi vēl palikuši neatrisināti, nav zināms. Tobijs un Dženifera arī vienojušies, ka iespējamos turpmākos strīdus palīdzēs atrisināt privāti piesaistīts tiesnesis, kamēr abi centīsies panākt galīgo vienošanos par šķiršanās nosacījumiem.
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Pāris iepazinās 2003. gadā, kad Tobijs studijas “Universal Studios” teritorijā piedalījās sporta drāmas “Seabiscuit” filmēšanā. Abi saderinājās 2006. gada aprīlī. Tā paša gada novembrī pasaulē nāca viņu meita Rūbija, bet 2007. gada septembrī pāris apprecējās Konā, Havaju salās. Savukārt 2009. gada maijā ģimenē piedzima dēls Otiss. Pēc deviņiem laulībā pavadītiem gadiem, 2016. gada oktobrī, Tobijs un Dženifera nolēma iet katrs savu ceļu. Oficiālu laulības šķiršanas pieteikumu Dženifera iesniedza 2020. gada oktobrī.
Toreiz abi kopīgā paziņojumā norādīja: “Pēc ilgām pārdomām un rūpīgas visu apstākļu izvērtēšanas esam pieņēmuši lēmumu šķirties kā pāris. Būdami mīloši un atbildīgi vecāki, par savu galveno prioritāti joprojām uzskatām kopīgu bērnu audzināšanu, saglabājot savstarpēju mīlestību, cieņu un draudzību.”
Dženifera jau iepriekš atklājusi, ka viņai ar Tobiju izdevies saglabāt ļoti tuvas attiecības. Viesojoties podkāstā “Broad Ideas with Rachel Bilson + Olivia Allen”, viņa stāstīja: “Tobijs tagad ir mans labākais draugs. Mēs kopā ceļojam, kopā svinam visus svētkus. Man ir tik ļoti paveicies! Man patiešām ir pasaulē labākais bijušais vīrs. Esmu izvilkusi lielo lozi! Godīgi sakot, es pat nezinu, ko iesāktu, ja viņa nebūtu manā dzīvē. Es vienmēr esmu gatava viņu aizstāvēt un atbalstīt. Viņš ir vienkārši fantastisks.”
Tobijam izveidojušās arī labas attiecības ar Dženiferas jauno dzīvesbiedru. Tomēr šķirtā sieva neslēpj, ka šāda savstarpēja sapratne nav radusies pati no sevis – lai to panāktu, visiem nācies ieguldīt daudz pūļu.