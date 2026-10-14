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Trakā pasaule
Šodien 05:04
Nostradama pareģojumos saskata norādes uz pieciem nozīmīgiem notikumiem 2027. gadā: kādi tie būs
Vai 16. gadsimta pareģis Nostradams patiešām spēja ielūkoties nākotnē? Ņemot vērā viņa rakstisko pareģojumu neskaidro un daudznozīmīgo formulējumu, visticamāk, mēs nekad nevarēsim uz šo jautājumu atbildēt ar pilnīgu pārliecību.
Tomēr Nostradama piekritēji uzskata, ka viņš paredzējis daudzus nozīmīgus vēstures notikumus – sākot ar Lielo Londonas ugunsgrēku un beidzot ar 11. septembra teroraktiem.
Tāpēc ikreiz, kad tuvojas jauns gads, Nostradama pareģojumu cienītāji ar nepacietību vēlas uzzināt, ko slavenais pareģis tam paredzējis. Tiesa, jāprecizē, ka nevienā no viņa poētiskajām četrrindēm, kuru kopumā ir vairāk nekā 900, nav konkrēti pieminēts 2027. gads. Tomēr, lasot starp rindām, iespējams atrast pareģojumus, kurus varētu attiecināt arī uz mūsdienām, raksta "Sky History".
Kas tad, pēc Nostradama pareģojumu interpretētāju domām, varētu notikt 2027. gadā?