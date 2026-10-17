Viņš bija veselas paaudzes Supermens! Seriālam “Smolvila. Leģenda par Supermenu” aprit 25 gadi - kur palikušas tā zvaigznes?
Pirms 25 gadiem televīzijas ekrānos pirmizrādi piedzīvoja seriāls “Smolvila. Leģenda par Supermenu” (“Smallville”), kas skatītājiem piedāvāja vēl neiepazītu skatījumu uz viena no pasaulē slavenākajiem supervaroņiem – Supermena – jaunības gadiem. Seriāls ātri vien iekaroja skatītāju sirdis, bet galvenās lomas atveidotājs Toms Velings kļuva par veselas paaudzes Klārku Kentu.
Desmit sezonu garumā skatītāji sekoja līdzi jaunā Klārka Kenta piedzīvojumiem, sākot ar skolas gadiem mazajā Smovilas pilsētiņā Kanzasā un beidzot ar viņa pirmajiem soļiem pieaugušo pasaulē. Seriālā netrūka ne pārdabisku noslēpumu, ne romantisku attiecību, ne draudzību, kurām bija lemts pārvērsties naidā.
Tieši šeit skatītāji iepazina Klārka pirmo mīlestību Lanu Lengu, viņa nākamo lielāko ienaidnieku Leksu Lutoru un sievieti, kurai bija lemts kļūt par viņa dzīves mīlestību, – Luisu Leinu.
Kopš seriāla noslēguma 2011. gadā pagājuši jau 15 gadi, un tā zvaigžņu dzīves izvērtušās ļoti atšķirīgi. Kamēr vieni turpinājuši veiksmīgu karjeru Holivudā un filmējas populāros seriālos, citi piedzīvojuši skaļus skandālus, problēmas ar likumu un pat nonākuši aiz restēm.
Atzīmējot leģendārā seriāla 25. jubileju, atskatāmies uz tā spilgtākajām zvaigznēm un noskaidrojam, kā viņām klājas šodien.