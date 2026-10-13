Fani to gaidīja astoņus gadus! Seriāla formātā atgriezīsies viena no pēdējo gadu veiksmīgākajām romantiskajām komēdijām
Pēc astoņu gadu pārtraukuma skatītājus atkal priecēs 2018. gada romantiskās komēdijas “Traki bagātie aziāti” (“Crazy Rich Asians”) iemīļotie varoņi.
HBO oficiāli apstiprinājis jauna seriāla veidošanu, kurā savās lomās atgriezīsies vairākas oriģinālās filmas zvaigznes.
Jaunais astoņu sēriju seriāls turpinās notikumus, kas risinājās 2018. gada filmā. Savās lomās atgriezīsies Konstance Vu, kura atveidoja Reičelu Ču, un Henrijs Goldings, kurš spēlēja viņas mīļoto Niku Jangu. Skatītāji atkal satiks arī Ronija Čjenga atveidoto Ediju, savukārt ar “Oskaru” godalgotā aktrise Mišela Jeo atkārtoti iejutīsies Nika mātes Eleonoras lomā.
“Tā būs īsta “Traki bagāto aziātu” ģimenes atkalapvienošanās!” paziņojusi jaunā seriāla veidotāja Adele Lima, kura piedalījās arī oriģinālās filmas scenārija tapšanā. Viņa uzsvērusi, ka jaunais projekts būs ilgi gaidītais turpinājums, kas ļaus vēl dziļāk iepazīt rakstnieka Kevina Kvana grāmatās radītos varoņus un viņu pasauli.
Pie jaunā seriāla strādās arī 2018. gada filmas režisors Džons M. Ču, kurš uzņēmies izpildproducenta pienākumus. “Šī filma izmainīja manu dzīvi,” atzinis režisors, atceroties darbu ar aktieriem un filmēšanas komandu.
Viņš norādījis, ka kopš pirmās filmas iznākšanas tās aktieri guvuši ievērojamus panākumus Holivudā, kļuvuši par pasaulslavenām zvaigznēm un pat saņēmuši prestižo “Oskara” balvu. “Tagad atkal sapulcināt visus kopā ir kā atgriezties mājās,” atzinis Ču.
Tikmēr Lima atklājusi, ka scenāristu komanda jau aktīvi strādā pie jaunajām sērijām un ar nepacietību gaida iespēju parādīt skatītājiem paveikto.
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2018. gadā iznākusī romantiskā komēdija “Traki bagātie aziāti” kļuva par ievērojamu kino hitu. Filma, kas balstīta Kevina Kvana bestsellerā, vēstīja par amerikānieti ar Āzijas saknēm Reičelu Ču, kura kopā ar savu draugu Niku dodas uz Singapūru. Tur viņa atklāj, ka mīļotais nāk no vienas no Āzijas turīgākajām ģimenēm. Reičelai nākas saskarties ne tikai ar greznu dzīvesveidu un kultūras atšķirībām, bet arī ar Nika ģimenes, īpaši viņa stingrās mātes Eleonoras, pretestību abu attiecībām.
Filma guva lielus komerciālus panākumus, ierindojās ASV kinoteātru apmeklētības topa pirmajā vietā un saņēma divas nominācijas prestižajai “Zelta globusa” balvai. Tā izpelnījās uzmanību arī ar aktieru sastāvu, kurā galvenās lomas atveidoja Āzijas izcelsmes aktieri.
Jauno seriālu kopīgi veidos HBO un “Warner Bros. Television”. Tā filmēšanu plānots sākt 2027. gadā, taču precīzs pirmizrādes datums pagaidām vēl nav atklāts.