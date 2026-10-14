Karaliene Kamilla atklāj karaļa Čārlza kaitinošo ieradumu: “Tas mani izsit no sliedēm!”
Lai gan karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla sabiedrībā allaž cenšas ievērot karalisko etiķeti, abu ikdiena aiz pils sienām neiztiek bez nelielām domstarpībām. Jaunā BBC dokumentālajā filmā 79 gadus vecā Kamilla atklājusi kādu sava vīra ieradumu, kas viņu regulāri kaitina un neļauj mierīgi izbaudīt vakarus.
Karaliene Kamilla jaunā BBC dokumentālajā filmā, kas veltīta lasīšanas nozīmei cilvēku dzīvē, dalījusies ar ieskatu abu ikdienā Klarensa namā. Izrādās, ka karaliskajam pārim ir kāds īpašs vakara rituāls – pirms vakariņām viņi labprāt pavada laiku kopā, lasot grāmatas. Tomēr pat šī šķietami mierīgā nodarbe ne vienmēr norit bez traucējumiem.
“Mēs ar vīru pirms vakariņām lasām. Mums vienkārši patīk sēdēt klusumā un lasīt. Viņam ļoti patīk biogrāfijas un P. G. Vudhauza darbi,” stāsta karaliene.
Taču tieši Čārlza aizraušanās ar humoristisko literatūru dažkārt kļūst par Kamillas neapmierinātības iemeslu. “Reizēm, kad esmu pilnībā iegrimusi grāmatā, pēkšņi dzirdu, kā viņš skaļi smejas par kaut ko izlasītu. Tas mani ļoti izsit no sliedēm. Es vairs nespēju atgriezties pie savas grāmatas, vai arī pēkšņi sāku raudāt. Taču tas ir jauks, mierīgs laiks,” ar smaidu atklāj Kamilla.
Kā izrādās, šī nebūt nav vienīgā sadzīviskā nesaskaņa, ar kuru nākas saskarties britu monarham un viņa dzīvesbiedrei.
Grāmatā “Charles III: New King. New Court. The Inside Story” žurnālists Roberts Hārdmens atklājis, ka pārim regulāri rodas domstarpības par istabas temperatūru. Čārlzam patīk svaigs gaiss, tāpēc viņš mēdz atvērt logus, savukārt Kamilla dod priekšroku siltām telpām.
“Viņu starpā notiek nemitīga cīņa. Viņš atver logu, bet viņa pēc brīža piezogas un to aizver. Tad seko apmēram šāda saruna: “Mīļā, tu aizvēri logu!” – “Jā, jo mēs visi salstam!”” grāmatā aprakstīta pāra ikdiena.
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Turklāt karalis Čārlzs jau sen ir pazīstams ar saviem neparastajiem ikdienas paradumiem. Kā apgalvojuši bijušie karaļnama darbinieki, monarhs esot īpaši prasīgs attiecībā uz vannas temperatūru un ūdens daudzumu tajā. Viņš dodot priekšroku remdenam ūdenim, turklāt vanna drīkstot būt piepildīta tikai līdz pusei.
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla no Bakingemas pils balkona sveic tūkstošus cilvēku
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla sestdien no Bakingemas pils balkona sveica sanākušos cilvēkus, noslēdzot kronēšanas dienas publiskos pasākumus.
Arī Čārlza dēls princis Harijs savā autobiogrāfijā “Liekais” savulaik atklājis kādu savdabīgu tēva paradumu. Lai mazinātu hroniskās kakla un muguras sāpes, karalis regulāri veicis vingrinājumus, tostarp stāvējis uz galvas, atbalstoties pret durvīm.
Savukārt ceļojumos monarham patīkot ņemt līdzi ierastās mājas ērtības. Rakstnieks Toms Bauers savā grāmatā “Rebel King” apgalvojis, ka reiz, dodoties vizītē uz Anglijas ziemeļaustrumiem, Čārlzs licis iepriekš nogādāt uz viesu namu pat savas un Kamillas guļamistabas mēbeles, tostarp ortopēdisko gultu un gultasveļu.
Tikmēr pati Kamilla dokumentālajā filmā atklājusi, ka mīlestība pret grāmatām viņai radusies jau bērnībā, pateicoties tēvam Brūsam Šendam, kurš bieži lasījis priekšā saviem bērniem.
Karaliene atzinusi, ka jaunībā skolu pametusi samērā agri, tāpēc tieši grāmatas kļuvušas par nozīmīgu viņas izglītības avotu.
Princis Čārlzs un Kamilla
Princis Čārlzs un Kamilla.