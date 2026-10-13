Atklāts seriāla “Breaking Bad” aktiera Roja Frenka Mittes nāves iemesls
Atklāts 34 gadu vecumā mirušā amerikāņu aktiera Roja Frenka Mittes, plašāk pazīstama ar skatuves vārdu RJ Mitte, nāves iemesls.
Seriāla “Breaking Bad” zvaigznes pārstāvis apstiprinājis, ka aktieris izdarījis pašnāvību. Par traģisko vēsti satriekti ir arī viņa kolēģi, tostarp Braiens Krenstons, kurš populārajā seriālā atveidoja Mittes tēvu.
Par aktiera pāragro nāvi dziļas skumjas paudis 70 gadus vecais Braiens Krenstons, kurš seriālā “Breaking Bad” atveidoja Mittes tēvu Valteru Vaitu. Sociālajā tīklā “Instagram” viņš publicējis emocionālu vēstījumu, atceroties abu iepazīšanos un kopā pavadītos gadus. “RJ Mitte, mans mīļais dēls seriālā “Breaking Bad”, ir miris. Es viņu satiku, kad viņam bija tikai 14 gadu un viņš tika izvēlēts Valtera Vaita juniora lomai, kuru atveidoja ar tik lielu prieku un entuziasmu,” rakstīja Krenstons.
Aktieris atcerējās, ka Mitte, kuram bija cerebrālā trieka, nekad neļāva savai diagnozei kļūt par attaisnojumu vai šķērsli darbam. Viņš ar lielu apņēmību tika galā ar saspringto filmēšanas grafiku. Krenstons arī atklāja, ka jaunais aktieris vienmēr uzklausījis savu seriāla vecāku – viņa un aktrises Annas Ganas – padomus, lai gan pusaudža gados dažkārt izvēlējies rīkoties pa savam.
“Viņš bija viens no populāra televīzijas seriāla galvenajiem aktieriem, taču joprojām tikai bērns,” atcerējās Krenstons, piebilstot, ka filmēšanas sākumā Mitte vēl bijis nepieredzējis, bet pamazām izaudzis par patiešām talantīgu aktieri.
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Īpaši sāpīgi Krenstons uztvēris ziņu par kolēģa nāves apstākļiem. Viņš atklāja, ka vēl pirms dažām nedēļām abi sarakstījušies un centušies vienoties par kopīgām pusdienām. “Es nezinu, vai šīs pusdienas būtu mainījušas viņa nākotni... Taču es zinu, ka mīlēju viņu un patiesi izbaudīju kopā pavadīto laiku gan seriāla filmēšanas laikā, gan pēc tam, kad “Breaking Bad” slavas spožums bija pierimis,” rakstīja aktieris.
Savu emocionālo vēstījumu Krenstons noslēdza ar vārdiem: “Man tevis pietrūks, dēls.”
No Mittes atvadījušies arī citi seriāla kolēģi. Aktieris Dīns Noriss, kurš atveidoja Henku Šrēderu, atzina, ka ziņa par Mittes nāvi viņu satriekusi. “Lai gan RJ seriālā neatveidoja manu dēlu, es vienmēr centos par viņu rūpēties, kamēr viņš vēl bija jauns puisis filmēšanas laukumā. Viņš bija ārkārtīgi jauks jauns cilvēks, un mums viņa ļoti pietrūks,” sacīja Noriss.
Savukārt Džesijas Pinkmena lomas atveidotājs Ārons Pols atzina, ka pēc traģiskās vēsts viņam trūkst vārdu. “Mana sirds ir salauzta. RJ, es tevi mīlu, mans draugs. Mums tevis pietrūks,” sacīja Pols, vienlaikus atgādinot cilvēkiem, kuri piedzīvo grūtus brīžus, ka viņi nav vieni.
Mitte piedalījās visās piecās seriāla “Breaking Bad” sezonās, kas tika demonstrētas no 2008. līdz 2013. gadam. Viņš filmējies arī tādos seriālos kā “Switched at Birth”, “The Guardians of Justice”, “Hannah Montana” un “Everybody Hates Chris”.
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2013. gadā aktieris saņēma SAG-AFTRA Harolda Rasela balvu par savu darbu seriālā “Breaking Bad”. Ārpus aktiermākslas Mitte aktīvi iestājās par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un vienlīdzīgām iespējām izklaides industrijā, kā arī darbojās labdarībā.