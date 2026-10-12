34 gadu vecumā miris populārā seriāla “Breaking Bad” aktieris RJ Mitte
34 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu aktieris RJ Mitte, kurš plašāku atpazīstamību ieguva ar Valtera Vaita dēla lomu populārajā televīzijas seriālā “Breaking Bad”.
Aktieris miris Braunsvilā, Teksasas štatā, ASV. Viņa nāves cēlonis sākotnēji netika atklāts.
“Ar dziļām skumjām paziņojam par iemīļotā aktiera, filantropa un aizrautīgā cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvja RJ Mites traģisko aiziešanu mūžībā,” teikts aktiera pārstāvju izplatītajā paziņojumā.
Ģimenes pārstāvji arī aicinājuši šajā grūtajā laikā respektēt tuvinieku privātumu.
RJ Mitte vislabāk bija pazīstams ar Valtera Vaita juniora lomu godalgotajā seriālā “Breaking Bad”, kurā viņš atveidoja Braiena Krenstona spēlētā galvenā varoņa dēlu. Seriāls tika demonstrēts no 2008. līdz 2013. gadam un kļuva par vienu no augstāk novērtētajiem televīzijas darbiem.
Tāpat kā viņa atveidotais varonis, arī pats aktieris kopš bērnības dzīvoja ar cerebrālo trieku – neiroloģisku stāvokli, kas ietekmē kustības un muskuļu koordināciju.
Pēc panākumiem seriālā Mitte kļuva par aktīvu cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvi, izmantojot savu atpazīstamību, lai pievērstu uzmanību vienlīdzīgām iespējām, sabiedrības aizspriedumiem un cilvēku ar invaliditāti pārstāvniecībai izklaides industrijā.
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Viņš darbojās kā organizāciju “United Cerebral Palsy” un “Shriners Children's” vēstnieks, kā arī vadīja labdarības fondu “The Mitte Foundation”, kas atbalsta dažādas sabiedriskās un labdarības iniciatīvas.
Savas karjeras laikā aktieris centās lauzt stereotipus par cilvēkiem ar invaliditāti un uzsvēra, ka fiziski ierobežojumi nedrīkst kļūt par šķērsli iespējām sevi pierādīt kino un televīzijā.
Līdzās darbam seriālā “Breaking Bad” Mitte piedalījās arī citos televīzijas un kino projektos, tostarp seriālā “Switched at Birth” un filmās “The Recall” un “The Oak Room”.