Pēc vairāk nekā 30 gadiem atgriežas “Bezpalīdzīgās” - Alīsija Silverstouna atgriezīsies vienā no savām slavenākajām lomām
Pēc vairāk nekā trīs desmitgadēm skatītājus atkal priecēs 1995. gada kulta komēdijas “Bezpalīdzīgās” (“Clueless”) varoņi. Straumēšanas platforma “Paramount+” oficiāli apstiprinājusi jauna seriāla veidošanu, kurā galveno lomu atkārtoti atveidos Holivudas aktrise Alīsija Silverstouna.
1995. gadā iznākusī romantiskā komēdija “Bezpalīdzīgās” kļuva par vienu no deviņdesmito gadu populārākajām jauniešu filmām, bet Silverstounas atveidotā Beverlihilsas skolniece Šēra Horovica – par īstu popkultūras ikonu. Tagad, 31 gadu pēc filmas iznākšanas, Šēra atgriezīsies jau pavisam citā dzīves posmā.
Jaunā seriāla darbība risināsies aptuveni 30 gadus pēc oriģinālās filmas notikumiem. Kādreizējā modes apsēstā un pārtikušā Beverlihilsas pusaudze nu kļuvusi par veiksmīgu uzņēmēju un māti. Šķiet, ka viņa beidzot ir sakārtojusi savu dzīvi, taču viss mainās brīdī, kad viņas meita sasniedz vidusskolas vecumu.
Izrādās, ka audzināt pusaudzi ir daudz sarežģītāk nekā pašai tādai būt, un Šēra atkal nonāk situācijās, kurās jūtas tikpat apjukusi kā jaunībā.
Jaunā seriāla veidošanā iesaistījusies arī oriģinālās filmas režisore un scenārija autore Emija Hekerlinga, kura kopā ar Silverstounu darbosies kā izpildproducente.
Pie scenārija strādās Džošs Švarcs un Stefanija Sevidža, kuri pazīstami ar populārajiem jauniešu seriāliem “Intrigante” un “O.C. Kaislības Kalifornijā”. Radošajai komandai pievienojusies arī scenāriste Džordana Veisa.
Jaunais projekts iecerēts kā sešu sēriju turpinājums. Sākotnēji tā veidošana bija plānota straumēšanas platformā “Peacock”, tomēr šā gada aprīlī kļuva zināms, ka projekts tur vairs netiks īstenots. Vēlāk to pārņēma “Paramount+”, kas jūlijā oficiāli apstiprināja seriāla uzņemšanu.
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Filmēšanu paredzēts sākt 2027. gadā Losandželosā, kur norisinājās arī oriģinālās filmas notikumi. Seriāla pirmizrādes datums pagaidām nav paziņots, un vēl nav zināms, vai tajā piedalīsies arī citi sākotnējās filmas aktieri.
Atgādināsim, ka 1995. gada filmā līdzās Silverstounai spēlēja arī Pols Rads, Steisija Deša un Britānija Mērfija, kura 2009. gadā devās mūžībā.
Filma “Bezpalīdzīgās”, kuras sižetu iedvesmojis Džeinas Ostinas romāns “Emma”, stāstīja par turīgu Beverlihilsas skolnieci, kura labprāt iejaucas apkārtējo mīlas dzīvē, cenšoties palīdzēt citiem atrast laimi, taču pati pamazām atklāj, ka ne vienmēr spēj tikt skaidrībā ar savām jūtām.