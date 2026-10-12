Holivudas aktrise Selma Blēra aizturēta pēc skandāla lidmašīnā - cietuši divi apkalpes locekļi
Aktrise Selma Blēra, kas pazīstama ar lomām filmās "Bīstamās spēles" un "Gudrā blondīne", svētdien, 11. oktobrī, aizturēta pēc incidenta aviokompānijas "Delta Air Lines" lidmašīnā.
Tiek ziņots, ka 54 gadus vecā aktrise lidojuma laikā uzbrukusi apkalpes locekļiem, no kuriem viens nogādāts slimnīcā.
Incidents noticis reisā no Losandželosas uz Ņujorku. Kā apstiprinājušas Ņujorkas Ostas pārvaldes amatpersonas, svētdien ap pulksten 23.00 pēc vietējā laika policija saņēmusi izsaukumu uz Džona Kenedija starptautisko lidostu saistībā ar agresīvu pasažieri lidmašīnā, kas jau bija nosēdusies.
Aizturētā pasažiere identificēta kā Selma Blēra. Aktrise nogādāta slimnīcā veselības stāvokļa izvērtēšanai.
Saskaņā ar TMZ rīcībā esošo informāciju Blēra lidojuma laikā esot mēģinājusi atvērt lidmašīnas durvis, bet, kad apkalpes locekļi centušies viņu apturēt, izcēlies konflikts. Aktrise tiek turēta aizdomās par viena stjuarta sišanu un otra sakošanu.
Amatpersonas apstiprinājušas, ka divi apkalpes locekļi guvuši savainojumus, bet viens no viņiem nogādāts slimnīcā papildu pārbaudēm.
Tikmēr aktrises pārstāvis skaidrojis, ka notikušais bijis saistīts ar pēkšņu veselības problēmu. "Selma piedzīvoja neatliekamu medicīnisku situāciju, kas izraisīja viņai piedēvēto rīcību. Pēc nolaišanās viņai nekavējoties tika sniegta medicīniskā palīdzība, un pašlaik viņas stāvoklis ir stabils," norādījis pārstāvis.
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Aviokompānija "Delta Air Lines" paziņojusi, ka nepieļauj agresīvu vai pretlikumīgu uzvedību lidmašīnās, uzsverot, ka pasažieru un apkalpes drošība vienmēr ir galvenā prioritāte.
Neraugoties uz incidentu, lidmašīna Ņujorkā ieradusies pat agrāk par paredzēto laiku. Notikušo izmeklē arī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).
Jāpiebilst, ka 2018. gadā Blēra publiski atklāja, ka viņai diagnosticēta multiplā skleroze. Tomēr pagaidām nav zināms, kas tieši izraisījis svētdienas incidentu.