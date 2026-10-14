Ketrīna Zeta-Džounsa asi reaģē uz vīra Maikla Duglasa pikantajiem memuāriem. Ko viņa pateica?
Holivudas leģenda Maikls Duglass jaunajos memuāros atklāti stāsta par savas dzīves vētrainākajiem notikumiem, neslēpjot arī visai pikantas pagātnes detaļas. Taču ne mazāku uzmanību par pašu grāmatu izpelnījusies viņa sievas, aktrises Ketrīnas Zetas-Džounsas, reakcija. Uz jautājumu, vai viņa jau iepazinusies ar vīra atklāsmēm, aktrise atbildējusi ar pārsteidzošu tiešumu un sev raksturīgo humoru.
“Oskara” balvas ieguvēja Ketrīna Zeta-Džounsa atklājusi, ka viņai šobrīd daudz svarīgāk ir kārtīgi izgulēties, nevis gremdēties sava vīra Maikla Duglasa jaunajos memuāros, kur aktieris atklāti stāsta par savas dzīves vētrainākajiem notikumiem.
Ceturtdien, 8. oktobrī, viesojoties televīzijas raidījumā “Today”, Holivudas zvaigzne atzina, ka agrāk vai vēlāk šo grāmatu izlasīs, tomēr pēc nogurdinošas darba dienas viņai nav ne mazākās vēlēšanās iedziļināties vīra raibajā pagātnē.
“Lai cik ļoti es mīlu savu vīru, vakaros, kad esmu nogurusi, man nav ne mazākās vēlmes lasīt par viņu. Pilnīgi nekādas,” ar sev raksturīgo tiešumu norādīja daiļā velsiešu aktrise.
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Pēdējā laikā Zetas-Džounsas darba grafiks bijis īpaši saspringts. Septiņus mēnešus viņa pavadījusi Dublinā, filmējoties seriāla “Trešdiena” (“Wednesday”) trešajā sezonā, bet pēc tam devusies uz Londonu, lai strādātu pie straumēšanas platformas “Prime Video” seriāla “Nogalināt Džekiju” (“Kill Jackie”). Pirms viesošanās raidījumā “Today” aktrise vēl paguvusi apmeklēt Bilbao Spānijā.
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Tomēr, lai gan pati ar grāmatas lasīšanu nesteidzas, Zeta-Džounsa uzsvēra, ka “visiem pārējiem gan noteikti vajadzētu” iepazīties ar viņas vīra memuāriem. “Grāmatas nosaukums ir "One Helluva Ride" ("Viens ellīgs brauciens"), un, manuprāt, visiem vajadzētu cieši pieturēt savas kovboju cepures, jo tas patiešām solās būt traks brauciens,” viņa pajokoja.
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Duglasa memuāros netrūkst pikantu un atklātu stāstu. Aktieris tajos atskatās uz saviem agrākajiem mīlas romāniem, atkarību izraisošu vielu lietošanu un Holivudā pavadītajiem gadiem. Tomēr intervijā izdevumam “Page Six” Duglass atklāja, ka ar sievu par grāmatas saturu jau ir runājis un savu atklātību nenožēlo. Memuāros pieminēts arī sarežģīts posms abu laulībā – 2013. gads, kad pāris uz neilgu laiku pašķīrās.
82 gadus vecais Maikls Duglass un 57 gadus vecā Ketrīna Zeta-Džounsa apprecējās 2000. gadā. Pārim ir divi kopīgi bērni – Dilans un Kerisa, kā arī aktierim ir vēl viens dēls Kamerons, kurš nācis pasaulē viņa pirmajā laulībā ar Diandru Lūkeri.