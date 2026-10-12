Pēc sešu gadu prombūtnes atgriezušies Lielbritānijā: Megana Mārkla parāda, kā tagad dzīvo viņas un prinča Harija bērni
Pēc vairākiem ASV pavadītiem gadiem princis Harijs un Megana Mārkla kopā ar bērniem atgriezušies Lielbritānijā. Lai gan pāris cenšas savu jauno dzīvesvietu turēt noslēpumā, Saseksas hercogiene sociālajos tīklos ļāvusi ielūkoties ģimenes ikdienā, publiskojot retu video ar septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecgadīgo princesi Lilibetu.
Svētdien, 11. oktobrī, 45 gadus vecā Megana Mārkla savā "Instagram" kontā dalījās ar video, kurā redzams, kā viņas bērni bauda rudens pastaigu gleznainajā Anglijas lauku ainavā.
Video redzams, kā septiņus gadus vecais Ārčijs pārvietojas ar skrejriteni, bet viņa jaunākā māsa Lilibeta viņam seko pa koku ieskautu taku. Tālumā manāms savvaļas briežu bars, savukārt bērniem kompāniju sastāda ģimenes melnais labradors Pula, kurš ik pa brīdim apstājas, lai apostītu zāli.
Šie šķietami ikdienišķie kadri piesaistījuši uzmanību, jo Harijs un Megana savus bērnus publiski rāda reti, bet kopš atgriešanās Lielbritānijā ģimenes privātā dzīve tiek īpaši rūpīgi sargāta.
Saseksas hercogs un hercogiene kopā ar bērniem un suņiem Lielbritānijā ieradās 26. augustā, tādējādi atgriežoties Harija dzimtenē pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem. Zīmīgi, ka lēmums atkal apmesties Lielbritānijā pieņemts neilgi pēc tam, kad Ārčijs un Lilibeta pirmo reizi vairāk nekā četru gadu laikā atkal satika savu vectēvu – karali Čārlzu III.
Karalis bijis informēts par dēla ģimenes plāniem un pozitīvi uztvēris iespēju biežāk satikt mazbērnus neformālā, ģimeniskā gaisotnē. Tomēr Harija un Meganas atgriešanās nenozīmē, ka viņi atsāks pildīt karaliskos pienākumus. Pāris arī turpmāk saglabās privātpersonu statusu un neiesaistīsies monarhijas oficiālajā darbā.
Interesanti, ka ģimenes jaunās mājvietas atrašanās vieta joprojām tiek turēta stingrā noslēpumā. Tāpat netiek publiskota informācija par skolu, kuru apmeklē Ārčijs un Lilibeta. Vienlaikus pāris saglabājis gan īpašumu Montecito, Kalifornijā, gan brīvdienu māju Portugālē.
Šī nav pirmā reize, kad Megana ļāvusi sekotājiem ielūkoties ģimenes jaunajā ikdienā. Septembrī viņa publiskoja video, kurā bija redzami vairāki sirsnīgi mirkļi – pastaigas, rotaļas peļķēs un bērnu izbrauciens ar velosipēdu. Vienā no epizodēm Lilibeta brauca ar velosipēdu, kamēr Ārčijs, skrienot viņai blakus, uzmundrinoši sauca: "Aiziet! Aiziet!" Citā kadrā Harijs kopā ar abiem bērniem baudīja makšķerēšanu laivā.
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Arī paši laulātie pēdējā laikā pamazām atgriezušies sabiedrības redzeslokā. Nesen viņi tika nofotografēti, sadevušies rokās, dodoties pusdienās uz krogu "The Falkland Arms" Kotsvoldā. Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad pāris kopš pārcelšanās kopā manīts sabiedriskā vietā Lielbritānijā.