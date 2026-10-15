Zendajai dīvainas "āža nagu" kurpes par 1200 eiro. Tu tādas vilktu?
Parīzes modes nedēļa jau noslēgusies, taču Zendaja turpina demonstrēt savu izsmalcināto stilu. Pēc izskanējušajiem pārmetumiem par nepieklājīgo izturēšanos pret Brižitu Makronu aktrise redzēta, dodamies iepirkties Parīzē. Viņa bija tērpusies 2400 eiro vērtā “Prada” mētelī un 1200 eiro apavos, kam bija ļoti savdabīgs dizains.
Aizvadītās nedēļas sākumā 30 gadus vecā aktrise izpelnījās kritiku par “elementāras pieklājības trūkumu”, jo modes nama “Louis Vuitton” skatē Luvrā Zendaja nepiecēlās no savas vietas, kad pie viņas sasveicināties pienāca Francijas pirmā lēdija Brižita Makrona.
Tomēr šķiet, ka Parīzē saceltā ažiotāža Zendaju īpaši nesatrauc. Kopā ar savu ilggadējo asistentu Darnelu Eplingu viņa nesen devās uz iecienīto franču konceptveikalu “Merci”. Aktrise arī šoreiz demonstrēja savu nevainojamo stila izjūtu. Viņa bija izvēlējusies gaišus džinsus un baltu topiņu, ko papildināja ar īpaši iekārojamu 1999. gada “Prada” vintage mēteli aptuveni 2400 eiro vērtībā.
Tērpu papildināja neliela “Louis Vuitton” somiņa ar zīmolam raksturīgo monogrammas rakstu un vieni no aktrises iecienītākajiem apaviem - tā sauktie “tabi” ar šķeltajiem purngaliem, kuri savdabīgā paskata dēl iesaukti par “āža nagu” kurpēm.
Zendaja jau gadiem ir viena no spilgtākajām šo neparasto apavu cienītājām. “Tabi” modeļi ar raksturīgo šķēlumu starp pēdas īkšķi un pārējiem pirkstiem modes pasaulē izraisa pretrunīgas reakcijas – vieni tos dievina, bet citi uzskata par savādiem.
Zendaja dodas uz veikalu Parīzē “āža nagu” apavos
2024. gada “Met Gala” pasākumā aktrise bija izvēlējusies īpaši viņai darinātas “Christian Louboutin” un “Maison Margiela” kopdarba “tabi” augstpapēžu kurpes. Savukārt šoreiz Parīzes ielās viņa atkārtoti uzvilka “Maison Margiela” “tabi” apavus ar vaļējiem papēžiem.
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Zendaja izpelnās pārmetumus par nepieklājību pret Francijas pirmo lēdiju
Aizvadītās nedēļas sākumā Holivudas zvaigzne nonāca kritikas krustugunīs pēc tam, kad Parīzes modes nedēļas laikā “Louis Vuitton” skatē nepiecēlās, kad sasveicinājās ar Francijas pirmo lēdiju Brižitu Makronu.
Filmas “Zirnekļcilvēks” zvaigzne sēdēja pirmajā rindā Luvrā notiekošajā modes skatē, kad pie viņas pienāca Francijas prezidenta Emanuela Makrona dzīvesbiedre. Videoierakstā redzams, ka Zendaja sākotnēji, šķiet, nemaz nepamana Brižitu Makronu, jo ir aizņemta sarunā ar citu viesi. Pēc brīža aktrise paceļ skatienu, pasmaida un sasveicinās ar pirmo lēdiju.
Tomēr Zendaja paliek sēžam, sakot: “Labdien, prieks iepazīties,” un paspiežot Makronai roku. Šī epizode sociālajos tīklos izraisīja plašas diskusijas par to, vai aktrisei pieklājības pēc vajadzēja piecelties.
Kāds platformas «X» lietotājs publicēja video ar komentāru: “Zendaja, meitenīt... tomēr vajadzētu piecelties, kad Francijas pirmā lēdija pienāk ar tevi sasveicināties.” Ieraksts saņēma 27 000 atzīmju “patīk” un izraisīja vētrainas diskusijas komentāros. Daudzi uzskatīja, ka nav pat svarīgi, kas ir cilvēks, kurš pienācis sasveicināties, – pieklājības normas visiem ir vienādas. “Sasveicinoties ar jebkuru cilvēku, ir jāpieceļas. Tā ir elementāra pieklājība,” rakstīja kāds komentētājs. “Neapšaubāmi rupji! Nekad nevajadzētu spiest kādam roku, pašam paliekot sēdus! Acīmredzot viņai neviens to nav iemācījis,” piebilda cits.
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Vēl kāds komentētājs aktrises rīcībā saskatīja apliecinājumu tam, ka jauniešiem, viņaprāt, arvien vairāk pietrūkst labu manieru. “Pirmo reizi pats savām acīm pārliecinos, ka Z paaudzei (un tā nav vārdu spēle) patiešām svešas kļuvušas elementāras pieklājības normas. Tomēr jāatzīst, ka nepiecelties šādā situācijā bija savdabīga pārākuma demonstrēšana, kaut arī, visticamāk, neapzināta.”
Zendaja apmeklē “Louis Vuitton” skati Parīzes modes nedēļā
Citi pamanīja, ka Zendaja nav piecēlusies arī tad, kad viņu sveicinājis luksusa preču koncerna LVMH vadītājs Bernārs Arno, kura uzņēmumu grupā ietilpst arī modes nams “Louis Vuitton”. “Šis vīrietis ir LVMH grupas īpašnieks. Viņa priekšā gan vajadzētu piecelties, viņam pieder teju visa modes industrija,” rakstīja kāds komentētājs.
“Ir pieņemts piecelties, sasveicinoties ar gados vecāku vai augstāka sabiedriskā stāvokļa cilvēku, īpaši tad, ja viņš pats pienāk pie tevis,” norādīja cits. “Vēl jo vairāk, ja runa ir par valsts pirmo lēdiju un cilvēku, kuram pieder zīmols, ko tu pārstāvi.”
Tomēr netrūka arī tādu, kuri steidzās aktrisi aizstāvēt, uzskatot, ka pārmetumi ir pārspīlēti. Daudzi Zendajas atbalstītāji atgādināja, ka viņa “nav ārvalstu diplomātiskā pārstāve” un “nav Francijas pilsone”, tādēļ no viņas nevajadzētu prasīt īpašu protokola ievērošanu. Savukārt kāds cits komentētājs pieļāva, ka aktrise nebija gaidījusi šādu tikšanos un samulsa. “Izskatās, ka viņu pārsteidza nesagatavotu... Nekas īpašs,” viņš rakstīja.