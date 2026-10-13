Estrādes karaliene Lolita Vambute 90. jubilejā dejo kā jauna meitene. VIDEO
Ļaužu straumes 10. oktobra pievakarē plūda uz Rīgas Latviešu biedrības nama Lielo zāli, kur par godu savai 90. dzimšanas dienai latviešu estrādes karaliene Lolita Vambute ar draugiem rīkoja koncertu "Es neesmu burve".
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", skatītāju zāle Vambutes 90. jubilejas koncertā bija pārpildīta. Cilvēku straume bija tik milzīga, ka, sākoties koncertam, daudzi vēl nebija paguvuši ieņemt sēdvietas. Ar humoru izskanēja pat runas, ka Lolitai vajadzēja koncertu rīkot "Xiaomi Arēnā", lai visiem pietiktu vietas. Koncertu vadīja komponists un kultūras žurnālists Edgars Raginskis.
Pati gaviļniece sēdēja īpaši izveidotā stūrītī uz skatuves un vēroja notiekošo, pieņemot no mūziķiem un skatītājiem apsveikumus. Visi kā viens apbrīnoja Vambutes enerģiju, vitalitāti un satriecoši labo formu, ko jubilāre pierādīja savā un grupas Neaizmirstulītes muzikālajā priekšnesumā leģendārajai dziesmai "Tie sienāži". Vispirms viņa nospēlēja pirmos dziesmas akordus uz flīģeļa un tad lēca tik plastiski un enerģiski, ka bija neiespējami noticēt, ka Lolitai Vambutei jau 90.
Vambutes komponētās dziesmas, kas nu jau kļuvušas par latviešu estrādes mūzikas klasiku, koncertā izdziedāja Aija Vītoliņa, Rūta Dūduma-Ķirse, Inga Bērziņa, Andris Ērglis un Raimonds Eizenšmits. Pie diriģenta pults džeza orķestrim Mirāža Laura Amantova vadībā bija Lolitas Vambutes Vācijā iepazīts, tuvs un ilggadējs draugs Tomass Šlerks, kas ir Vācijā zināms mūziķis. Viņš pats pieteicies diriģēt draudzenes jubilejas koncertu, un tā ir kā dāvana jubilārei.
Pasākumā muzikoloģe Daiga Mazvērsīte prezentēja savu un jubilāres kopdarbu – grāmatu par Lolitu Vambuti – "Viņa skan". Mazvērsīte uzsvēra, ka Lolita ar savu ieguldījumu estrādes mūzikā ir latviešu estrādes karaliene. Jubilārei tika nolasīti apsveikumi no viņas profesionālās darbības kolēģiem, kuri klātienē nevarēja piedalīties. Sveicienu sūtīja dzejniece Māra Zālīte, kura bijusi jauna un vēl nezināma dzejniece laikā, kad Lolita izvēlējās ar viņu sadarboties, krāšņs ziedu pušķis bija dāvana no komponista Gunāra Freidenfelda.
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Lolitas Vambutes personība un dzīvesspars ir iedvesma ikvienam vecumam, ne tikai senioriem. Viņa pārvietojas tik viegli un burtiski dzirksteļo ik uz soļa, ka tā vien šķiet – šai dāmai nav vairāk par 70. Saņemot komplimentus par savu izcilo formu, viņa tikai smejas. Nav jau viss bijis viegli dzīvē, piedzīvoti arī spēcīgi satricinājumi – mammas aiziešana mūžībā un vīra zaudēšana. Lai arī viņai ir teikuši, ka tik labi izskatās labo gēnu dēļ, Lolita precizē, ka ar gēniem vien nepietiek. Tas ir disciplinēts darbs ar sevi, sākot jau kopš 35 gadu vecuma. Mūziķe nav ne reizi veikusi skaistuma injekcijas, viņai nav arī bijušas plastiskās operācijas, taču, lai seja labi izskatītos, viņa rītos un vakaros vingrina acis, lūpas un sejas mīmiku.
Rīts pirms brokastīm viņai sākas ar vingrošanas rutīnu. Katru rītu, bez izņēmumiem. Viņa vingro gan mājās, gan ciemos, gan ārzemēs, gan arī ceļojumu laikā. “Pamatu pamatā ir vingrošana un disciplīna. Viss ir jāsāk ar mazumiņu, nevis ar smagiem vingrinājumiem. Piemēram, sākot rīvēt pirkstus, rokas, kājas, veikt galvas masāžu un tad kustināt visu ķermeni. Mans rīta vingrojumu process ilgst pusotru stundu. Sāku vingrot jau 35 gadu vecumā, tāpēc joprojām esmu vingra, lokana un plastiska. Varu iet, skriet un dejot, jo es tā jūtos. Tomēr, lai gan varu būt aktīva, es tāpat uzmanos. Jo man ir tik gadu, cik ir,” sarunā ar "Kas Jauns" savus ikdienas rituālus atklāja Vambute.
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