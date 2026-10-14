Dziedātāja Evija Sloka Amerikā sagaidījusi meitiņu
Latviešu dziedātāja un vijolniece Evija Sloka-Valeriusa ar savu vīru, amerikāņu specvienības policistu Niku Valeriusu, 24. septembra agrā rītā Amerikā, Ņūdžersijā, sagaidījuši pasaulē pirmdzimto meitu. Vecāki mazulītei devuši vārdu Eliana.
Eliana Sloka-Valeriusa piedzimusi 37. nedēļā, kas ir 17 dienas pirms noteiktā datuma, žurnālam "Kas Jauns" sarunā no Amerikas stāsta viņas mamma Evija. “Meitiņa mums ir preemie (priekšlaikus dzimusi), un mēs lēnām augam, lai sāktu derēt jaundzimušo drēbītes. Ar datumu sanāca interesanti. Pirms deviņiem mēnešiem plānojām braucienu uz Grankanāriju, lai tieši 11. oktobrī nosvinētu manas mammas Daces 60. jubileju. Šis arī bija noteiktais Elianas pasaulē nākšanas datums. Un vēl es biju ieplānojusi tieši šajā datumā izdot dziesmu. Tad nu tagad sūtu savai mammai sveicienu dzimšanas dienā – daudz laimes, mana dziesma kavējas, un meitiņa ieradās agrāk.”
Mūziķe atklāj, kā viņas mazulīte nākusi pasaulē: “24. septembrī pulksten 5 no rīta man nogāja augļūdeņi, taču slimnīcas soma vēl nebija līdz galam salikta. Mums mājā notiek remonts, tāpēc vēl nesanāca visu sagatavot. Tad nu ātri sakrāmējām somu un devāmies uz slimnīcu. Kad tikām tur, izrādās, man bija grūtniecības komplikācija – preeklampsija. Man bija ļoti augsts asinsspiediens, līdz ar to bija jāpaātrina dzimšanas process. Diemžēl visu dzemdību laiku pieredzēju ar dullu galvu. Taču es visu atceros pozitīvi, un viss bija diezgan ātri – slimnīcā ieradāmies 5.30, Eliana piedzima 13.49.
Diemžēl, kad pēc divām dienām abas ar meitu tikām mājās, man uzkāpa spiediens tik augstu, ka bija steigšus jābrauc atpakaļ uz slimnīcu. Tā bija grūta nakts. Meita ar vīru nevarēja palikt ar mani slimnīcā. Esmu pieradusi vienmēr ar visu tikt galā un varu nomenedžēt 20 projektus vienlaikus, ja vajag, bet izrādās, ar augstu asinsspiedienu pat viegli uzdevumi pēkšņi ir ļoti grūti. Tāpēc nākamajā dienā devāmies pie vīra brāļa ģimenes un pirmās divas nedēļas padzīvojāmies pie viņiem, lai atgūtu veselību un pierastu pie jaunās dzīves ar negulētām naktīm. Tās pirmās piecas dienas ir kaut kas, ko nekad neesmu piedzīvojusi, – gan emocionāli, gan fiziski. Cepuri nost visām māmiņās un jaunajiem vecākiem. Tas ir laiks, kuru atcerēties un kurā lepoties ar sevi. Bet nu jau esam atguvušies un dodamies uz savām mājām.”
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Populārās kantrimūzikas grupas "Klaidonis" līdera Māra Slokas meita Evija jau vairākus gadus uzturas Amerikā. Evija ar vīru Niku dzīvo Ņūdžersijas štatā, Hobokenas pilsētā, kur pāris iegādājies ģimenes māju. Sloka pasniedza vokālās nodarbības, klavieru un vijoles spēli, kā arī turpināja dziedāt, muzicējot kāzu sarīkojumos visā Amerikā. Savukārt Niks ir specvienības policists.