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Šodien 06:11
VIDEO: Ainars Bumbieris stāsta, ko savulaik darījis uz kruīza kuģiem
TV erudīcijas spēlē "Viens pret visiem" ekspertu komandā spēlē radio dīdžejs un TV raidījumu vadītājs Magnuss Eriņš, kā arī divi jau labi zināmi erudīcijas spēļu dalībnieki – Raitis Boļšakovs un Ainars Bumbieris. Spēles laikā atklājās kāds mazāk zināms fakts par Bumbieri - viņa skatuves pieredze neaprobežojas tikai ar dziedāšanu!
Izrādās, savulaik Ainars strādājis uz kruīza kuģiem, kur ne tikai dziedājis, bet arī dejojis. Viņš stāsta, ka šādos šovos dziedātājiem nereti bija jāprot arī kustēties līdzi baleta dejotājiem, tāpēc uz skatuves nācies izklaidēt publiku visai aktīvā veidā.
Sarunā neiztiek arī bez joku apmaiņas par dejošanu uz kuģa klāja – īpaši tad, ja jūrā sacēlušies viļņi. Ainars gan atklāj, ka vislabāk viņam atmiņā palikusi Vidusjūra, kur ūdens pie Maljorkas pārsteidzis ar īpaši spilgti zilu, teju debeszilu krāsu. Bet kurā jūrā deju soļus būtu visgrūtāk noturēt? Ainars uzskata, ka Baltijas jūrā, kur vētras un viļņi var sagādāt krietni lielākus izaicinājumus nekā okeānā.