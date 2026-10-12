Kaspars un Olga Kambalas - viens no spilgtākajiem Latvijas pāriem
Kaspars un Olga Kambalas pamet šovu "Slavenības. Bez filtra"
Kaspars un Olga Kambalas pamet šovu "Slavenības. Bez filtra".
"Olgas un Kaspara ģimenes gaitām esam sekojuši līdzi vairāku gadu garumā. Kopā esam piedzīvojuši gan priecīgus un skaistus mirkļus, gan ikdienišķas sadzīves ainas, gan arī brīžus, kuros nav trūcis asaru un sāpju. Šobrīd, kad ģimene piedzīvo pārmaiņas un Olga ar Kasparu risina šķiršanās jautājumus, esam kopīgi pieņēmuši lēmumu uz laiku atvadīties. Lai dotu abiem iespēju iziet cauri šim sarežģītajam dzīves posmam ārpus kameru uzmanības un saglabāt to, kas šajos gados bijis skaists, silts un īpašs," portālu Jauns.lv informēja "Helio Media", kuru telekanālā "360" tiek demonstrēts šovs "Slavenības. Bez filtra".
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"Tās nav atvadas uz visiem laikiem. Dažkārt ir vajadzīgs laiks un klusums, lai sakārtotu domas, sadziedētu sāpes un saprastu, kā dzīvot tālāk. Paldies Olgai un Kasparam par uzticēšanos, par atklātību un par visiem šiem gadiem, kuros ļāva mums būt daļai no savas dzīves!"
Šovakar, 12. oktobrī, kanālā "360" pulksten 20.25 būs skatāma šova "Slavenības. Bez filtra" pēdējā sērija ar Kambalu dalību.