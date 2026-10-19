"Rādi man pareizo ceļu," grūtos brīžos princis Harijs sarunājas ar Diānu
Princis Harijs atklājis, ka gandrīz trīsdesmit gadus pēc princeses Diānas nāves joprojām izjūt ciešu saikni ar mammu. Viņš bieži domās sarunājas ar viņu un mēdz kavēties pie kādas īpaši mīļas fotogrāfijas, kas palīdz sajust mātes klātbūtni.
42 gadus vecais Saseksas hercogs par sāpēm, kas viņu pavada kopš mātes zaudējuma, atklāti stāstījis jaunajā izglītojošās platformas “MasterClass” programmā “Redefining Grief: Building Resilience Through Loss” (“Jauns skatījums uz sērām: kā rast spēku pēc zaudējuma”). Tā nākusi klajā pirms Pasaules garīgās veselības dienas, ko atzīmē 10. oktobrī.
Harijam bija tikai 12 gadu, kad 1997. gada augustā princese Diāna gāja bojā autoavārijā Parīzē. Jaunajā programmā viņš kopā ar neirozinātnieci Mēriju-Frānsisu O'Konoru runāja par tuvinieka zaudējumu, spēju emocionāli atgūties un to, kā gadu gaitā mainījusies viņa attieksme pret mātes piemiņu.
Princese Diāna ar jaunāko dēlu princi Hariju
Programma filmēta šīs vasaras sākumā Kalifornijā. Runājot par Diānas portretu, ko uzņēmis franču modes fotogrāfs Patriks Demaršeljē un kas 1995. gada decembrī publicēts žurnālā “Harper’s Bazaar”, Harijs sacīja: “Es varu ieskatīties viņai acīs. Viņas smaidā ir jaušams palaidnīgums... Es sajūtu īpašu tuvību ar viņu.”
“Es pieķeru sevi skatāmies uz viņu un domājam – ko viņa domātu par to, ko es šobrīd daru?”
Harijs atzina, ka reizēm atgriežas pie šīs fotogrāfijas, “lai paskatītos, vai viņas sejas izteiksme nav mainījusies, taču tā nekad nemainās”. Šis portrets Harijam kļuvis par īpašu saikni ar māti, kuras traģiskā nāve atstājusi dziļas pēdas gan viņa, gan vecākā brāļa, 44 gadus vecā prinča Viljama, dzīvē.
Prinči Viljams un Harijs satiekas princeses Diānas skulptūras atklāšanas ceremonijā
Sarunā Harijs pastāstīja, ka bērnībā viņa attieksme pret mammas fotogrāfijām bijusi pavisam citāda. Toreiz viņam bijis ārkārtīgi grūti samierināties ar zaudējumu. “Lai gan skolas internātā man istabā bija mammas fotogrāfijas, es ļoti skaidri atceros, ka centos par viņu nedomāt. Jo domas par kaut ko tik skumju tāpat neatgrieztu viņu atpakaļ dzīvē,” viņš atcerējās.
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Princis atklāja, ka gadiem ilgi apspiedis savas emocijas, jo uzskatījis – ja viņš atļausies būt laimīgs, tas kaut kādā veidā mazinās viņa mīlestību pret Diānu. “Es tik ilgu laiku dzīvoju emocionālā sastingumā, jo jutos vainīgs. Man šķita, ja ļautu sev būt laimīgam un priecātos par dzīvi bez mammas, es viņu kaut kādā ziņā nodotu,” sacīja Harijs. “Es uzskatīju, ka man jābūt skumjam un emocionāli sastingušam, lai pierādītu viņai, cik ļoti man viņas pietrūkst.”
Tomēr ar laiku Harija skatījums mainījies. Viņš sapratis, ka Diāna būtu vēlējusies redzēt savu dēlu laimīgu, nevis visu mūžu sēru nomāktu. “Ar laiku es sapratu, ka patiesībā mamma vēlējās tikai vienu – lai es būtu laimīgs. Šī atziņa pilnībā mainīja manu domāšanu. Es beidzot jutos brīvs un spēju paskatīties uz dzīvi pavisam citām acīm,” skaidroja Harijs.
Saseksas hercogs atklāja, ka domas par Diānu joprojām ir neatņemama viņa ikdienas sastāvdaļa. Viņš atceroties māti “gandrīz katru vakaru un lielākajā daļā rītu”. Nonākot sarežģītās situācijās, viņš dažkārt pat vēršas viņas. “Kad pienāk grūti laiki, es mēdzu teikt: ‘Sveika, man te vajadzīga neliela palīdzība. Parādi man pareizo ceļu,’” atklāja Harijs.
Princese Diāna. Foto retrospekcija
Princese Diāna. Foto retrospekcija.
Princis arī pastāstīja par brīžiem, kad sajutis mammas klātbūtni sev īpaši nozīmīgos dzīves notikumos. Šādas sajūtas viņu sevišķi bieži pārņēmušas tieši pēdējo gadu laikā. “Aizvadītajos sešos gados manā dzīvē ir noticis ļoti daudz. Viņa ir parādījusies tieši tajos brīžos, kad tam bija īpaša nozīme,” viņš atklāja. “Dažreiz tas man pat licis skaļi smieties, jo es domāju – ‘Tā nevar būt nejaušība. Nav nekāda cita izskaidrojuma. Tā noteikti esi tu.’ Es to sajūtu kā enerģiju. Bet reizēm tas ir arī kaut kas redzams. Kāda zīme. Es skaidri jūtu, ka tam ir saistīta ar viņu.”
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Šīs jaunās atklāsmes izskan laikā, kad Saseksas hercogu ģimene piedzīvo vēl vienas būtiskas pārmaiņas. Augustā Harijs kopā ar sievu Meganu Mārklu (45) un abu bērniem – princi Ārčiju (7) un princesi Lilibetu (5) – atgriezās Lielbritānijā. Līdz tam ģimene sešus gadus mitinājās Kalifornijā, kur savu māju Montesito joprojām ir saglabājusi.