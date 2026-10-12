“Nordale Pagalmā” uzcepj sešus metrus garu ābolkūku
Vakar, 11. oktobrī, “Nordale Pagalmā” Rīgā ap 200 viesu pulcējās uz rudens sezonas pasākumu, kura centrā bija īpaši šim notikumam ...
FOTO: pie sešus metrus garas ābolkūkas “Nordale Pagalmā” pulcējas 200 viesu
Vakar, 11. oktobrī, “Nordale Pagalmā” Rīgā ap 200 viesu pulcējās uz rudens sezonas pasākumu, kura centrā bija īpaši šim notikumam tapusi sešus metrus gara ābolkūka. Tā radīta sadarbībā ar šefpavāru Raimondu Zommeru un restorānu “Entresol”. Pasākums pulcēja apkaimes iedzīvotājus, ģimenes un citus viesus, kuri svētdienas pēcpusdienā baudīja sezonālus gardumus un dažādas aktivitātes.
Rudens pasākums norisinājās “Nordale Pagalmā” Mežciemā, Šmerļa ielā 3 k-2, kur viesi pulcējās pie gara kopīga galda, lai nogaršotu ābolkūku un pavadītu laiku kopā. Līdztekus sešus metrus garajai ābolkūkai apmeklētāji varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, tostarp spēlēt ābolu kroketu, degustēt “Gāgas āboli” produkciju un izmantot sejas apgleznošanas iespēju bērniem. Pasākumā bija iespējams apmeklēt arī “Husqvarna” un dizaina veikala “M50” stendus, nobaudīt svaigi pagatavotu “KAST coffee” kafiju, kā arī Latvijā ražoto “SALDS” saldējumu.
“Mūsu mērķis “Invego” nav tikai būvēt mājokļus, bet arī radīt vidi, kas pulcē cilvēkus. Tieši šī ideja bija ābolkūkas svētku pamatā – aicināt cilvēkus satikties līdzās Biķernieku mežam, kopīgi baudīt sešus metrus garu ābolkūku un pavadīt rudenīgu pēcpusdienu kopā. Bija patiess prieks redzēt tik daudz cilvēku kopā ar ģimenēm, draugiem un kaimiņiem, un esam ļoti gandarīti par atsaucību un interesi par pasākumu. Tieši šādu iecerējām “Nordale Pagalmu” – kā vietu, kur cilvēki var satikties, veidot savstarpējus kontaktus un pavadīt laiku kopā,” norāda Kristjans Tors Vehi (Kristjan-Thor Vähi), “Invego” dibinātājs un vadītājs.
Pasākumā noslēdzās arī ābolkūku recepšu konkurss, kurā ikviens bija aicināts sociālajos tīklos dalīties ar savām iecienītākajām receptēm. Konkursa galvenā balva bija iespēja sarīkot privātu pasākumu “Nordale Pagalmā”, savukārt “Nordale pagalms” segs šī pasākuma ēdināšanas izmaksas 500 eiro apmērā.
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“Nordale Pagalma” koncepciju iedvesmojuši Kopenhāgenai raksturīgie publiskie pagalmi un ārtelpas satikšanās vietas. Pagalms veidots kā vieta, kur cilvēkiem satikties arī ārpus ikdienas gaitām. Atrodoties līdzās Biķernieku mežam, tas ir atvērts gan apkaimes iedzīvotājiem, gan citiem apmeklētājiem, piedāvājot vidi neformālām tikšanās reizēm, sezonāliem pasākumiem un privātiem notikumiem.