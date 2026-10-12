Mārtiņš Kanters izdod kantri dzimtenē Našvilā tapušu dziesmu "Ir vērts mēģināt"
Mūziķis Mārtiņš Kanters savu fanu vērtējumam nodod jaunu dziesmu "Ir vērts mēģināt". Tā ir kantriroka balāde, kas uzrakstīta kantri dzimtenē - ASV pilsētā Našvilā.
Dziesma radusies šī gada ceļojumā pa Ameriku. Mārtiņš ar sievu brauca no Tampas Floridā uz Indianapolisu un pa ceļam pirmo reizi piestāja Našvilā, kur apmeklēja arī leģendāro "Grand Ole Opry", kantri svarīgāko skatuvi. Dzīvoklī, kurā viņi pavadīja dažas naktis, stūrī stāvēja ģitāra. Ceļā piedzīvotais savijās ar dzīvē piedzīvoto, un tā tapa „Ir vērts mēģināt“.
„Tā bija skaista apstākļu sakritība. Biju sapņojis par Našvilu, un tur pēkšņi rokās bija ģitāra un galvā viss, ko ceļš un dzīve bija salikuši kopā. Dziesmā ir rinda, kas man ir vissvarīgākā: ‚Neviens Tev nevar pateikt priekšā, vai ir vērts mēģināt.‘ Dzīvē mums ir daudz skolotāju, bet viņi ne vienmēr saka to, kas mums jādzird. Neviens nevar zināt, sanāks vai nesanāks. Tam vienkārši jāļaujas un jāmēģina, jo citādi nav jēgas sēdēt un nekur neriskēt“, stāsta Mārtiņš Kanters.
Mūziķis Mārtiņš Kanters izdod debijas dzejas krājumu "Cilvēcība"
26. septembrī, klajā nāk mūziķa un dziesmu autora Mārtiņa Kantera debijas dzejas krājums “Cilvēcība”.
Dziesmas mūzikas un vārdu autors ir Mārtiņš Kanters. Producents ir Jānis Čubars, kurš ierakstā spēlē arī ģitāras. Stīlģitāru, kas dziesmai piešķir īsto kantri skanējumu, iespēlējis Kristaps Rullis. Videoklipu filmēja Eduards Zagainovs. Klipā redzams lauku ceļš, ģitāra un 90. gadu amerikāņu pikaps.
„Ir vērts mēģināt“ turpina virzienu, ko Mārtiņš Kanters iesāka ar albumu „Vēstulēs“. Tas 2024. gadā saņēma „Zelta mikrofonu“ kā labākais kantri un tradicionālās popmūzikas albums. 2025. gada martā Mārtiņš ieguva arī „Gamma“ balvu nominācijā „Šlāgera vai country mūzikas izpildītājs“. Šīs vasaras singls „Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc“ bija Raimonda Paula un Imanta Ziedoņa dziesma kantri aranžējumā, bet jaunā dziesma ir Mārtiņa autordarbs. Paralēli mūzikai viņš raksta arī dzeju: 2025. gadā iznāca viņa pirmais krājums „Cilvēcība“, un šis septembris pagāja dzejas zīmē ar daudziem koncertiem.