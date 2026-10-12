Aktierim Jakovam Rafaļsonam tuvojas 80 gadu jubileja. Sieva jau sagatavojusies sveikšanai
Populārā televīzijas seriālu un teātra aktiera Jakova Rafaļsona sieva, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece Gaļina Rafaļsone, jau sagatavojusies vīra sveikšanai 80. jubilejā ģimenes lokā, un gaviļnieku gatavojas sumināt arī teātris.
Satikta Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī režisores Rēzijas Kalniņas iestudētās muzikālās izrādes "Trīs musketieri" pirmizrādes svinībās, Gaļina Rafaļsone sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teic, ka vienmēr uztraucas pirms vīra pirmizrādēm, turklāt izrāde "Trīs musketieri" bijuši jo īpaši satraucoša, jo vīrs šajā izrādē ir sev neierastā ampluā: “Viņš taču nav dziedošais aktieris. Savulaik viņu Maestro Raimonds Pauls bija uzaicinājis izrādē Solo aktrisei un orķestrim, un pat speciāli viņam tika uzrakstīta dziesma par vīrieti, kas nedzied. Viņš nav vokālists, tāpēc dziedāšana rada trīs reizes lielāku uzraukumu, jo viņam ir daudz vieglāk nospēlēt dramatisku izrādi, nekā nodziedāt vienu dziesmu.”
"Trīs musketieru" pirmizrāde Čehova teātrī 2026. gada septembrī
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī 2026. gada 26. septembrī notika Rēzijas Kalniņas iestudēto "Trīs musketieru" pirmizrāde.
Jakovam Rafaļsonam nākamais mēnesis ir īpašs – 5. novembrī viņš svinēs savu 80. jubileju. Gaļina ar Jakovu ir kopā jau vairāk kā 35 gadus. Viņa teic – tā kā dzīvē viss ir laimīgi sastājies, tad arī īpaši netiek atzīmētas laulības jubilejas. Savukārt vīra 80. jubileja gan tikšot mājās svinēta ģimenes lokā ar bērniem un mazbērniem, bet teātrī 6. novembra izrāde "Tartifs" būs veltījums jubilāram. “Zinu, ka kolēģi Jakovam rīko ballīti, bet teātris gādās lielu kūku,” piebilst Gaļina.
Sieva savam mīļotajam vīram 80. jubilejā vēl saglabāt enerģiju un dzīvi turpināt skatīt caur bērna prizmu, kas arī palīdz viņam attiekties pret visu notiekošo ar prieku un interesi. “Es vēlu, lai viņš saglabā savu lielisko spēju priecāties kā bērns,” tā aktiera sieva, kas piebilst, ka Jakovs ir pat vairāk aizņemts darbos nekā pirms desmit gadiem. “Viņš spēlē gan Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, gan Dailes teātrī, gan televīzijas seriālā, kā arī ierunā reklāmas. Viņš visu laiku ir darbos. Es uzskatu, ka viņam jādara tas, kas patīk un rada prieku. Es viņu nekad neesmu apslāpējusi vai no kaut kā atturējusi,” tā Gaļina.
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