Reperi Arvi Reiku savaldzinājusi dzīve Japānā
Reperis Arvis Reiks nesen devies uz Japānu, kur ne tikai iepazinis šīs tālās zemes kultūru un baudījis vietējos ēdienus, bet arī saticis savu draugu, Latvijā slaveno japāņu mūziķi Masaki Nakagavu.
Žurnālam "Kas Jauns" Reiks atzīst, ka Tokija viņu pārsteigusi ar negaidītu mieru, bet pēc ceļojuma radusies vēlme Japānā kādu laiku arī padzīvot. Par došanos uz Japānu Reiks sācis domāt pēc tam, kad izlasījis stāstu par sporta zīmola "Nike" pirmsākumiem. “Es lasīju žurnālā "Nike" stāstu. Tas viss sākās Japānā,” stāsta Reiks. Viņu Japāna ieinteresējusi arī no biznesa viedokļa. “Gribējās arī atrast kādu biznesu, iespējams, ko pārvest uz Eiropu no Japānas, jo tur ir ļoti kvalitatīvas lietas. Produktu ir ļoti daudz, tie ir interesanti un savādāki,” skaidro reperis. Uz Japānu Reiks devies kopā ar savu menedžeri Oskaru Vītolu. Ceļojuma sākotnējā doma bijusi apskatīt Fudzi kalnu un pēc iespējas vairāk iepazīt Japānas kultūru.
Japānā Reiks satika arī savu draugu Masaki Nakagavu. “Mēs iepazināmies, filmējot klipu manai dziesmai Svētku nakts. Mēs viņu uzaicinājām uz šo klipu, jo gribējām uztaisīt tādu internacionālu tusiņu un tādu tipisku vaibu,” atceras Reiks. Masaki uzaicinājumu pieņēmis, un kopīgā filmēšana bijusi sākums abu draudzībai. Kad Reiks pavēstījis, ka dodas uz Japānu, Masaki uzreiz aicinājis ciemos pie sevis “Viņš teica, ka obligāti jāsatiekas. Beigās mēs pat pie Masaki padzīvojām pāris dienas, viņš mūs ļoti labi uzņēma.”
Tuncis katru dienu
Lai gan lidojums uz Japānu nav lēts, Reiks atzīst, ka pašā valstī izdevumi daudzos aspektos nav tik lieli, kā varētu šķist. “Viss salīdzinoši ir lētāks, izņemot biļetes uz turieni. Biļetes maksā ap tūkstoti eiro. Dažreiz dārgāk, dažreiz mazliet zem tūkstoša – vienam cilvēkam,” viņš skaidro. Savukārt pārtika un transports mūziķim šķituši ne tikai pieejami, bet arī kvalitatīvi. “Pārtika un transports ir lētāki, kvalitatīvāki un garšīgāki, manuprāt. Visas tās nūdeles, suši un zivju ēdieni, augļi,” saka Reiks. Japāņu virtuve viņu pārsteigusi ar savu daudzveidību. Visvairāk garšojis tuncis. “Japānā ir pats labākais tuncis, kādu dzīvē esmu ēdis. Un es ēdu visu ar tunci.” Tomēr ne viss bijis pa prātam: “Man negaršo tās jēlās zivis un tāda tipa ēdieni.”
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Tokijā sajutis vislielāko mieru
Viens no lielākajiem repera pārsteigumiem bijis Japānas cilvēku dzīvesveids. Lai gan Tokijā dzīvo miljoniem cilvēku, pilsētas rosība nav radījusi gaidītā haosa izjūtu. “Pārsteidzošā kārtā šajā miljonu pilsētā es jutu vislielāko mieru, kādu jebkad esmu sajutis jebkur pasaulē. Cilvēki vienkārši ir ļoti mierīgi, disciplinēti, nosvērti, kārtīgi, draudzīgi, laipni, smaidīgi,” iespaidos dalās Reiks. Viņš atzīst, ka Japānas kultūrā saskatījis atšķirīgu attieksmi pret dzīvi. “Viņi dzīvo mazliet citā pasaulē. Viņiem varbūt ir tas budisms un ticība savādāka, un viņi baigi neskatās pagātnē vai nākotnē, tik daudz nedomā par to kā mēs,” viņš spriež. Īpaši viņu uzrunājusi Japānas daba. “Es tur sajutu gan daudz miera, gan redzēju ļoti skaistu dabu. Mani pārsteidza, cik ļoti tas ietekmē arī tevi un to, kā tu jūties,” saka Reiks.
Ceļojums nav bijis tikai atpūta, jo Japānā Reiks kopā ar Masaki ierakstījis arī dziesmu japāņu valodā. Viņš neslēpj, ka tas nav bijis viegls uzdevums. “Masaki visu pārtulkoja. Beigās viņš teica, ka ir ļoti labi sanācis,” stāsta Reiks. Viņaprāt, latviešiem japāņu valodas izruna nav nemaz tik sarežģīta, lai gan lasīšana gan ir krietni lielāks izaicinājums.
Gribētu Japānā padzīvot
Pēc piedzīvotā Reiks atzīst, ka Japānā viņš labprāt atgrieztos un kādu laiku tur arī padzīvotu. “Man ļoti patīk mierīgā vide, anime kultūra, cilvēku attieksme, daba,” saka reperis. Šis ceļojums beigās tomēr viņam vairāk bijis veltīts Japānas iepazīšanai, nevis biznesa ideju meklēšanai. “Šajā tripā nesanāca baigi pievērsties biznesam. Vairāk iznāca ceļot, apskatīties un saprast, kā viss kustas, kā izskatās,” viņš atzīst. Taču doma par Japānas iespējām nav zudusi. “Noteikti gribas atvest kaut ko no turienes, kādu biznesa ideju.”
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