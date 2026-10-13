"Viņš naktī guļ tikai trīs stundas!" premjera Andra Kulberga sieva Anna uztraucas par vīra veselību
Politika ir liels pārbaudījums ne vien pašam politiķim, bet arī visai viņa ģimenei. To apliecina premjera Andra Kulberga sievas Annas stāstītais par pēdējiem četriem mēnešiem, kas ģimenei bijuši īpaši saspringti. “Viņš guļ varbūt trīs stundas diennaktī,” bažījoties par vīra izturības robežām, žurnālam "Kas Jauns" 15. Saeimas vēlēšanu naktī atzina Kulberga.
Andris Kulbergs un "Apvienotais saraksts" vēlēšanās saņēma pārliecinošu vēlētāju atbalstu. Tomēr aiz šīs uzvaras ir smags darbs, kas prasījis gan emocionālu, gan arī fizisku izturību no politiķa un viņa tuvajiem cilvēkiem. “Mēs pēdējās divas nedēļas viņu vispār neredzējām, satikāmies no rītiem, tīrot zobus, un tas arī viss,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta premjera sieva un divu bērnu māte Anna Kulberga, atzīstot, ka raizējas par vīra veselību, jo viņš pēdējā laikā guļot vien dažas stundas naktī.
Sieva neslēpj, ka bažījas par to, cik ilgi vīrs spēs izturēt tik intensīvu darba ritmu. “Man ir uztraukums par viņa veselību, par viņa spēkiem. Viņš neguļ. Vidēji naktī tās ir tikai trīs stundas,” atklāj Kulberga sieva. Viņa cer, ka šis saspringtais posms būs tikai sprints, nevis maratons, jo tik intensīvs darba režīms ilgtermiņā nav iespējams. Lai palīdzētu vīram kaut uz brīdi atslēgties no politikas un atgūt enerģiju, viņa vēlēšanu dienā sarīkojusi īpašu pārsteiguma ballīti ar motocikliem. Kulbergi ar draugiem devušies kopīgā izbraucienā, pavadījuši laiku trasē un pēc tam pusdienojuši. ”Es redzēju, kā viņam atkal parādās gaisma acīs. Viņam bija sarkani vaigi, smaids sejā, viņš priecīgi spēlējās ar bērniem. Sapratu, ka šis pasākums noteikti bija vajadzīgs,” ar smaidu stāsta Anna.
Savulaik abi ar vīru bijuši spontāni ceļotāji, kuriem paticis pēkšņi sakravāt mantas, iekāpt automašīnā un doties neplānotos piedzīvojumos. Taču ar maziem bērniem un vīra intensīvo darba grafiku šāda brīvība tagad ir ierobežota. Tomēr sieva cer, ka arī jaunajā dzīves posmā ģimenei izdosies atrast laiku kopīgiem piedzīvojumiem un atpūtai. “Spontanitāte pašlaik noteikti nav mūsu vārds,” smejoties atzīst premjera kundze. Kulbergu ģimenē aug divus gadus vecs dēls Kārlis un astoņus gadus veca meita Karlīna, kuriem arī nepieciešama vecāku uzmanība. Interesanti, ka visiem Kulberga bērniem vārds sākas ar K burtu, jo tāda esot bijusi viņa vēlme. Andrim ir arī vecākais dēls Kristiāns Kulbergs.
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Rūpes par ģimeni nav vienīgie premjera sievas pienākumi. Annai Kulbergai ir pašai sava karjera, viņa strādā vadošā amatā, tāpēc ikdienā nākas līdzsvarot darba pienākumus un rūpes par bērniem. Viņa neslēpj, ka šobrīd ģimenes dzīve ir kļuvusi pavisam citāda. To, cik nozīmīgs viņam ir dzīvesbiedres atbalsts, Andris Kulbergs pats uzsvēra vēlēšanu nakts ballītē, kur intervijā "TV24" veltīja Annai īpaši sirsnīgus vārdus. Viņš atzina, ka pēdējās divas nedēļas sievu gandrīz nav saticis, jo visu uzmanību prasījis darbs. “Tas ir arī viņas nopelns. Ja viņas nebūtu, es nevarētu būt premjers. Mājās kādam ir jābūt, kas ģimeni tur kopā un parūpējas par bērniem. Premjera darbs nav iespējams, ja mājās nebūtu stipras un atbalstošas sievas,” pateicībā atzina Kulbergs.
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