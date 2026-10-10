Kādu nomaļu Peru apgabalu turpmāk pārvaldīs Hitlers
Peru mēra vēlēšanās uzvarējis kandidāts, kura vārds izklausās pēc vēstures stundas tēmas - turpmāk nomaļo Kveropalcas apgabalu Peru Andos pārvaldīs 45 gadus vecais politiķis Hitlers Musolīni.
Par viņu nobalsoja 229 iedzīvotāji, līdz ar to politiķis apsteidza otrās vietas ieguvēju — labējās partijas “Renovación Popular Perú” kandidātu — par 25 balsīm. Lai gan Floress pārvaldīs apgabalu, kurā mīt mazāk nekā 1000 cilvēku, viņa vārdi, kas sakrīt ar divu bēdīgi slavenu fašistisko diktatoru vārdiem, šim mazajam Peru nostūrim pievērsuši nesamērīgi lielu starptautisko uzmanību .
Peru vēlēšanu biroja dati liecina, ka vēlēšanās piedalījās nedaudz vairāk nekā 700 cilvēku un Floress saņēma aptuveni 34% balsu. Kandidāta profilā norādīts, ka viņš dzimis šajā apgabalā, Huānuco reģiona centrālajā daļā, aptuveni 360 kilometru attālumā no galvaspilsētas Limas.
Lai gan Hitlera Musolīni vārds izraisījis ziņkāri, vietējie mediji atgādina, ka 2018. gadā par Jungāras mēru ievēlēja arī Hitleru Guesklinu Albu Sančesu. Viņš, kā ziņots, pārspēja konkurentu Ļeņinu Vladimiru Rodrigesu Valverdi, aģitējot ar saukli: “Es esmu labais Hitlers.”
Līdzīgu uzmanību 2020. gadā izpelnījās Namībijas politiķis Ādolfs Hitlers Uunona, kurš uzvarēja vietējās vēlēšanās. Namībija ir bijusī Vācijas kolonija, kur vācu izcelsmes vārdi, tostarp Ādolfs, nav retums.