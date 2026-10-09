Rīgā gaidāms vērienīgs rokmūzikas notikums - pirmo reizi Latvijā koncertēs "Nickelback"
Pēc vairāk nekā trīs desmitgadēm uz pasaules lielākajām skatuvēm Nickelback nākamvasar pirmo reizi uzstāsies Rīgā. 2027. gada 4. jūlijā Kanādas rokmūzikas zvaigznes uzstāsies Xiaomi Arēnā ar vērienīgu šovu jaunās pasaules tūres “Everything Under The Sun” ietvaros. Koncerta īpašie viesi – britu rokgrupa Don Broco.
Nickelback ir viena no komerciāli veiksmīgākajām rokgrupām mūzikas vēsturē, kas vairāk nekā trīs desmitgažu laikā pārdevusi gandrīz 65 miljonus albumu un pulcējusi klausītājus vairākās paaudzēs. Grupas lielais izrāviens notika 2001. gadā ar albumu “Silver Side Up” un tā singlu “How You Remind Me”, kas iekaroja gan roka, gan popmūzikas topu virsotnes. Tam sekoja virkne pasaulē iemīļotu hitu, tostarp “Someday”, “Far Away”, “Photograph”, “Rockstar” un “Burn It to the Ground”. Spēcīgs ģitāru skanējums, Chad Kroeger raksturīgā balss un melodijas, kurām grūti nedziedāt līdzi, gadu gaitā kļuvušas par Nickelback atpazīstamības zīmi.
Nickelback panākumu stāstu papildina arī virkne nozīmīgu sasniegumu. 2023. gadā mūziķi tika uzņemti Kanādas Mūzikas slavas zālē, bet viņu iepriekšējā “Get Rollin’” pasaules tūre kļuva par visātrāk izpārdoto un apmeklētāko grupas vēsturē. Nickelback popularitāti vēlreiz apliecināja arī Netflix dokumentālā filma “Hate to Love: Nickelback”, kas nonāca platformas skatītāko filmu desmitniekā pasaulē un atklāja mūziķu ceļu no nelielas Kanādas pilsētas līdz starptautiskai atpazīstamībai.
Jaunā pasaules tūre “Everything Under The Sun” veltīta grupas vienpadsmitajam studijas albumam, kas iznāks 30. oktobrī. Tajā Nickelback sev raksturīgo enerģisko rokmūziku papildina ar personiskāku un emocionālāku skanējumu. Par jaunā albuma muzikālo daudzveidību jau ļauj pārliecināties singli “Leave Me Behind” un “Make Me Love You”, kā arī kopā ar ģitāristu John 5 ierakstītā “Rattle The Cage”, kas sasniegusi pirmo vietu ASV Active Rock radiostaciju topā. Tūre februārī sāksies Ziemeļamerikā, bet maijā turpināsies Eiropā, kur līdzās tādām metropolēm kā Londona, Dublina, Minhene un Milāna maršrutā iekļauta arī Rīga.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā īpašie viesi Nickelback koncertā Rīgā uzstāsies britu rokgrupa Don Broco, kuras mūzikā savijas roks, metāls, posthārdkors un elektroniskās mūzikas elementi. Grupa pazīstama ar enerģiskiem koncertiem, izpārdotiem šoviem tādās leģendārās Lielbritānijas koncertvietās kā Wembley Arena un Alexandra Palace, kā arī uzstāšanos festivālos “Download” un “Reading & Leeds”. Abas grupas jau sadarbojušās studijā, kopīgi ierakstot dziesmu “Nightmare Tripping”, un gaidāmā turneja šo muzikālo sadarbību turpinās arī uz skatuves.
Īpaši Mastercard karšu īpašniekiem būs pieejamas biļetes iepriekšpārdošanā no 14. oktobra plkst. 10.00 līdz 16. oktobra plkst. 9.00, kā arī Mastercard Preferred biļetes pieejamas no 16. oktobra plkst. 10.00. Papildu informācija: priceless.com/music.
Biļetes tirdzniecībā no 16. oktobra plkst. 10.00 “Biļešu Serviss PLG” tīklā. Positivus festivāla un FBI koncertu kluba biedri, kā arī Delfi Plus abonenti biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā no 15. oktobra plkst. 10.00.