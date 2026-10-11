Džo Manganiello atklāj pārsteidzošu patiesību par šķiršanos no Sofijas Vergaras
Filmas "Maģiskais Maiks" ("Magic Mike") zvaigzne Džo Manganiello nācis klajā ar pavisam citu versiju par to, kāpēc 2023. gadā izjuka viņa septiņus gadus ilgā laulība ar seriāla "Modernā ģimenīte" ("Modern Family") aktrisi Sofiju Vergaru.
Aktieris Džo Manganiello beidzot nolēmis atklāt savu versiju par šķiršanos no Sofijas Vergaras 2023. gadā. Pāris nolēma pārtraukt kopdzīvi jūlijā, bet laulību oficiāli šķīra 2024. gada februārī.
Sofijas Vergaras un Džo Manganiello kāzas un gatavošanās tām
Žurnāla "People" rīcībā nonākuši fragmenti no filmas "Maģiskais Maiks" zvaigznes drīzumā gaidāmās biogrāfiskās grāmatas "Bloodlines". Tajā aktieris atklājis, ka laulības laikā cietis no dzīvībai bīstamas autoimūnas saslimšanas. Viņš arī apgalvo, ka šajā smagajā dzīves posmā no sievas saņēmis ļoti maz rūpju un atbalsta.
49 gadus vecais Manganiello stāsta, ka viņa veselība sākusi pasliktināties neilgi pēc kāzām ar seriāla "Modernā ģimenīte" zvaigzni 2015. gadā. Pēc aktiera teiktā, Vergara ne tikai atteikusies viņu apskaut un mierināt, bet pat izsmējusi par to, ka mierinājumu viņš radis pie sava čivavas šķirnes sunīša Bablsa, kuru adoptēja 2019. gadā, kad viņu mocīja domas par pašnāvību.
"Man nācās atdot savu ieroci, jo es nepārtraukti domāju par dzīves izbeigšanu. Un tad manā dzīvē ienāca suns," raksta aktieris. "No cilvēka, kuram pašam bija nepieciešama aprūpe, es kļuvu par to, kurš rūpējas par kādu citu."
Seriāla "Īstās asinis" ("True Blood") zvaigzne arī nepiekrīt Vergaras iepriekš paustajam apgalvojumam, ka viņu laulība izjukusi atšķirīgo uzskatu dēļ par bērnu radīšanu. Iepriekš aktrise bija izteikusies: "Mūsu laulība izjuka tāpēc, ka mans vīrs bija jaunāks. Viņš vēlējās bērnus, bet es negribēju kļūt par vecu māti."
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Tomēr Manganiello apgalvo, ka abi mēģinājuši tikt pie bērna ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību un pat apsvēruši iespēju izmantot donores olšūnas. Galu galā aktieris no šīs ieceres atteicies, jo smagās slimības dēļ baidījies nomirt un atstāt sievu vienu ar bērnu, "kurš bioloģiski nebūtu viņas".
"Par mani tika runātas un publicētas lietas, kas neatbilda patiesībai," uzsver Manganiello.
Tagad aktieris ir atveseļojies un slimības simptomi viņu vairs nemoka. Viņš atklāj, ka līgava Keitlina O'Konora palīdzējusi atkal skatīties nākotnē ar cerību. "Ja man tas būs lemts," aktieris saka, runājot par iespējamu tēva lomu. "Septiņus gadus es dzīvoju ar domu, ka jau nākamajā nedēļā varētu nomirt. Tagad manā priekšā pasaule atkal ir atvērta."