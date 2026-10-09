Šovā "Četri uz koferiem" Ilze Auzere, Dana Bela, Kārlis Auzāns un Dante Pecolli apceļo DĀR
Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jaunās sezonas otrajā braucienā skatītāji kopā ar četrām Latvijā pazīstamām personībām dodas uz Keiptaunu – ...
Šova "Četri uz koferiem" dalībniekus pārsteidz vakariņas Āfrikā - ceļotāji notiesā kaltētus kāpurus
Šova “Četri uz koferiem” ceļotājiem sākumā vakariņas šķiet kā eksotisks piedzīvojums, taču ne visi pārsteigumi ir patīkami.
Ilze Auzere aizved ceļabiedrus uz Keiptaunas restorānu “Mama Africa”, kur viesi iepazīst vietējās virtuves neparastākās garšas. Galdā nonāk gan antilopes un kazas gaļa, gan grilēts krokodils, bet īstais pārbaudījums vēl tikai priekšā. Pirms maltītes ceļotājiem jānomazgā rokas citronūdenī, jo daļu ēdienu Āfrikā pieņemts baudīt ar rokām. Vakariņu piedzīvojumu papildina arī seju apgleznošana tradicionālos afrikāņu rakstos. Viss šķiet gana aizraujoši, un ēdieni pazūd no šķīvjiem, līdz galdā nonāk kāda īpaša uzkoda.
Ceļotāji mēģina uzminēt, ko tikko nogaršojuši, taču, uzzinot patieso sastāvu, sajūsma ātri vien noplok. Influencere Dana Bela neslēpj, ka pat doma par tārpiem viņai izraisa nepatiku, tāpēc atklājums par apēsto kļūst par vienu no vakara spilgtākajiem brīžiem.