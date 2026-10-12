Meli, kas atvēra durvis uz Holivudu: slaveni aktieri, kuri krāpās, lai iegūtu kāroto lomu.
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Šodien 06:44
"Es to visu vienkārši izdomāju!” Holivudas zvaigžņu nekaunīgie meli, kas viņiem atnesa slavu
Lai iegūtu kāroto lomu, ar aktiera talantu vien dažkārt nepietiek. Holivudā netrūkst gadījumu, kad pat pasaulslaveni aktieri karjeras sākumā bijuši gatavi sagrozīt patiesību, lai pārliecinātu filmu veidotājus par savu piemērotību.
Vieni melojuši par vecumu vai izcelsmi, citi piedēvējuši sev prasmes, kuru patiesībā nemaz nav bijis, bet daži pat izdomājuši iespaidīgus dzīvesstāstus. Lai gan šāda riskanta taktika ne vienmēr beigusies veiksmīgi, vairākiem aktieriem tieši šie meli palīdzējuši iegūt lomas, kas vēlāk atnesušas pasaules slavu.
Ielūkosimies dažu Holivudas zvaigžņu stāstos, atklājot, kā meli palīdzējuši viņām tikt pie kārotajām lomām.