Skandāls filmēšanas laukumā beidzies ar Silvestra Stallones draudiem izsist slavenam kolēģim zobus
Aktieris Silvestrs Stallone savos jaunajos memuāros atklājis, kā pirms vairāk nekā 50 gadiem viņam izcēlies konflikts ar kādu ļoti populāru kolēģi. Abu aktieru nesaskaņas filmēšanas laukumā kļuvušas tik asas, ka situācija gandrīz pāraugusi kautiņā. Viss sācies ar šķietami nevainīgu aktiermeistarības uzdevumu, taču vēlāk noticis kāds incidents, kura dēļ vienam no viņiem nācies pamest filmu.
Savā jaunajā biogrāfiskajā grāmatā "The Steps", kas iznāca 29. septembrī, 80 gadus vecais Silvestrs Stallone atskatās uz savu ilgo aktiera karjeru un atklāj notikumu, kas aizsācis viņa gadiem ilgās nesaskaņas ar Ričardu Gīru (77).
Grāvēja "Rokijs" zvaigzne ar Gīru sastapās 1974. gada filmas "The Lords of Flatbush" aktieru atlases laikā. Turpat viņš iepazinās arī ar Robertu De Niro.
Stallone atceras, ka improvizācijas uzdevumi kopā ar De Niro sākotnēji noritējuši diezgan veiksmīgi, taču ar Gīru viss izvērties pavisam citādi. Kā apgalvo aktieris, Gīra uzvedība viņā pamazām uzjundījusi tik spēcīgas emocijas, ka viņš pat piedraudējis kolēģim izsist zobus.
"Vienā brīdī Gīrs satvēra manu T kreklu, un viņa nagi iecirtās manā ādā. Es viņam pateicu, lai novāc rokas no manis, taču otrajā mēģinājumā viņš to izdarīja vēlreiz," memuāros raksta Stallone. "Viņš to, protams, nevarēja zināt, taču Gīrs jau bija sācis manī uzjundīt īstu emociju vētru." Aktieris atceras, ka pēc notikušā vērsies pie filmas režisora Stīvena Veronas, lai noskaidrotu, vai drīkst uz Gīra rīcību reaģēt tā, kā viņš to darītu reālajā dzīvē.
"Ko tu darītu?" jautājis režisors. "Ko es darītu? Es viņam izsistu zobus," atbildējis aizkaitinātais Stallone. "Lūdzu, nevajag," strikti piekodinājis Verona.
Tomēr abu aktieru savstarpējā spriedze ar to nebeidzās. Gluži pretēji – attiecības kļuvušas arvien saspīlētākas, līdz kāds incidents pusdienu pārtraukumā gandrīz pāraudzis fiziskā sadursmē. Abi pusdienojuši filmēšanas laukumā novietotā automašīnā, kad Gīrs nejauši uzlējis Stallonem taukus no sava ēdiena.
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"No folijas papīra uz manas kājas notecēja vistas tauku strūkla," raksta Stallone. Aktieris atzīst, ka pēc notikušā ar elkoni iesitis Gīram pa krūtīm, pēc tam izkāpis no automašīnas, apgājis tai apkārt un mēģinājis izvilkt kolēģi ārā.
"Klau, vecīt, es negribu kauties," Gīrs esot teicis nedrošā balsī. "Par vēlu..." atbildējis Stallone. Tajā brīdī starp abiem aktieriem nostājies režisors Stīvens Verona, cenšoties nepieļaut tālāku konflikta saasināšanos.
"Visiem bija skaidrs, ka šādi turpināties nevar. Vienam no mums bija jāaiziet," atceras Stallone. Galu galā Stallone filmā palicis, savukārt Gīrs, kā apgalvo aktieris, ticis atlaists.
Arī Roberts De Niro projektu pametis, lai pievienotos citai filmai. Viņa un Gīra vietā lomām filmā "The Lords of Flatbush" izvēlēti Perijs Kings un Henrijs Vinklers. Filmā piedalījās arī Pols Meiss un Sjūzena Bleiklija, savukārt Stallone ne tikai atveidoja vienu no lomām, bet arī piedalījās papildu dialogu rakstīšanā.
Ričarda Gīra pārstāvji pagaidām nav komentējuši grāmatā aprakstīto epizodi.