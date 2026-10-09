Pēc Holivudas zvaigznes Heidenas Panetjēras nāves viņas 11 gadus vecajai meitai nākas stāties tiesas priekšā
Nepilnus divus mēnešus pēc Holivudas aktrises Heidenas Panetjēras traģiskās nāves viņas 11 gadus vecā meita Kaja kopā ar tēvu, bijušo pasaules čempionu boksā Vladimiru Kļičko, piedalījusies tiesas sēdē. Ukrainas bokseris vērsies tiesā, lai aizsargātu meitas mantojumu, jo radušās aizdomas, ka daļa mirušās aktrises personīgo mantu jau nonākusi svešās rokās.
Ceturtdien, 8. oktobrī, 11 gadus vecā Kaja kopā ar savu tēvu Vladimiru Kļičko attālināti piedalījās Losandželosas apgabala tiesas sēdē, kurā tika lemts par viņas mirušās mātes īpašuma pārvaldīšanu. Meitene uz īsu brīdi parādījās videokameras priekšā, lai apstiprinātu savu identitāti un to, ka tēvs atrodas kopā ar viņu. Pats Kļičko šajā brīdī kamerā nebija redzams.
Tiesnese Stefānija Santoro apstiprināja Kļičko par meitas mantojuma pagaidu aizbildni, piešķirot viņam tiesības aizsargāt bērna mantiskās intereses līdz brīdim, kad tiks iecelts pastāvīgs mantojuma pārvaldītājs.
Jāpiebilst, ka tiesvedība nav saistīta ar meitenes dzīvesvietas vai aizgādības maiņu. Kaja jau ilgstoši dzīvo kopā ar tēvu Ukrainā, un viņa ir vienīgā mātes mantojuma saņēmēja.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 7. decembrī, taču tiesnese norādījusi, ka meitenei tajā vairs nebūs jāpiedalās.
Kļičko tiesā vērsās pēc tam, kad radās bažas par viņa bijušās līgavas īpašuma drošību. Septembra beigās iesniegtajos dokumentos bijušais bokseris norādīja, ka daļa Panetjēras personīgo mantu varētu pazust vai tikt izpārdota, pirms tās nonāk likumīga mantojuma pārvaldītāja uzraudzībā. Kļičko pārstāvji apgalvo, ka kāda ar ģimeni nesaistīta persona pēc aktrises nāves esot paņēmusi viņai piederošas mantas un mēģinājusi pārdot rotaslietas lombardā.
Tāpat daļu aktrises īpašuma izmeklēšanas vajadzībām izņēmušas tiesībsargājošās iestādes.
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Bijušais bokseris lūdzis piešķirt viņam tiesības nepieciešamības gadījumā vērsties pie policijas un citām atbildīgajām iestādēm, lai atgūtu meitai pienākošos īpašumu. Tiesas dokumentos uzsvērts, ka bez steidzamas rīcības pastāv nopietns risks, ka aktrises īpašums varētu tikt pazaudēts, sabojāts vai izšķērdēts, tādējādi kaitējot viņas vienīgās mantinieces interesēm.
Kļičko lūgumu atbalstījusi arī mirušās aktrises māte Leslija Vogela.
Heidena Panetjēra un Vladimirs Kļičko sāka satikties 2009. gadā, bet 2013. gadā paziņoja par saderināšanos. Gadu vēlāk, 2014. gada decembrī, pasaulē nāca viņu meita Kaja. Tomēr pāra attiecības nebija ilgstošas, un 2018. gadā abi izšķīrās.
Kaja jau kopš agras bērnības lielākoties dzīvojusi pie tēva. Panetjēra iepriekš publiski stāstījusi par cīņu ar pēcdzemdību depresiju un atkarībām, kuru dēļ pieņēmusi smago lēmumu ļaut meitai dzīvot kopā ar Kļičko. Aktrise neslēpa, cik emocionāli sarežģīti viņai bijis atrasties tālu no sava vienīgā bērna.
Vēl šā gada maijā, viesojoties Džeja Šetija raidierakstā "On Purpose”, viņa atklāja, ka pēc atveseļošanās nevēlējusies izraut meitu no ierastās vides, kurā bērns jau bija iedzīvojies.
Jau vēstīts, ka seriālu "Izredzētie: pasauli glābjot" un "Nešvila" zvaigzne Heidena Panetjēra 16. augustā tika atrasta bez dzīvības Dienvidkarolīnas štatā ASV. Aktrisei bija tikai 36 gadi. Tiesu medicīnas ekspertu slēdzienā viņas nāve atzīta par nelaimes gadījumu, ko izraisījusi vairāku vielu pārdozēšana, tostarp īpaši spēcīgā sintētiskā opioīda fentanila iedarbība.