Dziesmu stāsta "Pasaule, pasaulīt" pirmizrāde VEF kultūras pilī 2026. gada oktobrī
2026. gada 8. oktobrī VEF kultūras pilī pirmizrādi piedzīvoja muzikāls dziesmu stāsts "Pasaule, pasaulīt".
FOTO: kā veltījums "Eolikas" dibinātājam Borisam Rezņikam izskan dziesmu stāsts "Pasaule, pasaulīt"
Ceturtdien, 8. oktobrī, VEF Kultūras pilī pirmizrādi piedzīvoja muzikāls dziesmu stāsts "Pasaule, pasaulīt".
"Vērienīgais un dinamiskais iestudējums atklāj jaunas virsotnes komponista Borisa Rezņika mūzikā, ko emocionāli izdzīvo jaunās paaudzes mākslinieki. Himna mīlestībai, sapņiem un dzīvei – šīs sajūtas caurvij izrādi, ko radījusi lieliska un profesionāla komanda. Meistarīgi veidotais sižets par 80.gadu jauniešiem un viņu dzīves līkločiem režisora Valda Pavlovska vadībā ļauj piedzīvot komponista dziesmas jaunā, romantikas un pārlaicīgas gudrības gaismā. Iespaidīgais muzikālais stāsts tapis kā veltījums vienam no Latvijas popmūzikas aizsācējiem, komponistam un grupas “Eolika” dibinātājam Borisam Rezņikam," saka koncertizrādes veidotāji.
“Bija ļoti patīkami strādāt ar jaunās paaudzes izpildītājiem. Viņi ar lielu mīlestību un pietāti izturējās pret Borisa dziesmām. Tā jau arī bija Borisa misija - atrast jaunus, talantīgus dziedātājus. Domāju, ka arī pats Boriss Rezņiks būtu apmierināts ar viņu sniegumu. Un jā, šie jaunieši patiešām spēj mainīt pasauli” - pēc pirmizrādes atzina izrādes režisors un libreta autors Valdis Pavlovskis.
Jaunības prieks, degsme, azarts un enerģija, kas strāvoja no skatuves, aizkustināja arī komponista sievu Aleksandru Solovjovu-Rezņiku, kura bija skatītāju rindās un saņēma režisora dāvātos ziedus. “Tas bija tik aizkustinoši un ļoti, ļoti profesionāli. Paldies visiem jauniešiem un Borisa ilggadīgajam cīņu biedram un draugam Valdim Pavlovskim. Šo koncertu gribas piedzīvot vēl un vēlreiz”, uzsvēra Aleksandra.
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Dziesmu stāsta galveno varoņu lomās iejūtas popmūzikas, mūziklu un TV šovu pasaulē zināmi mākslinieki - Dagnis Roziņš, Linda Rušeniece, Eduards Rediko, Estere Tauriņa, Toms Kursītis un Beate Megija Baranovska. Iestudējumā piedalās arī Toms Kalderauskis, Una Daniela, Artūrs Biķernieks, AnnaKrista un grupa astoņu dejotāju sastāvā. Izrādē izskan Borisa Rezņika populārākās dziesmas “Pasaule, pasaulīt”, “Tava atnākšana”, “Es neesmu Džeina Fonda”, “Zem saules vai mēness”, “Karavāna”, “Pienenīte”, “I Will Return”, “Es esmu muzikants”, “Kā es gaidīju”, “Tāla uguns”, “Eņģelis”, arī mazāk zināmas melodijas. Iestudējuma režisors un libreta autors Valdis Pavlovskis, muzikālais vadītājs Mārcis Auziņš, horeogrāfs Juris Gogulis, scenogrāfs Egils Kupčs, videomākslinieks Jānis Romanovskis, kostīmu māksliniece Ilze Kaša un vokālā konsultante Anmary.
Atvadas no komponista Borisa Rezņika
2026. gada 8. janvārī Rīgas krematorijas Lielajā zālē notika atvadīšanās no leģendārā komponista Borisa Rezņika (1947-2025).
Dziesmu stāsta “Pasaule, pasaulīt” turpmākās izrādes notiks:
- 10. oktobrī Ogres kultūras centrā
- 16. oktobrī Līvānu novada kultūras centrā
- 18. oktobrī Latgales vēstniecībā "Gors"
- 25. oktobrī Jelgavas kultūras namā
- 31. oktobrī kultūras centrā "Siguldas devons"
- 1. novembrī Liepājas olimpiskajā centrā
- 8. novembrī Valmieras kultūras centrā