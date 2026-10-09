Nekādas atvainošanās! Princis Harijs un Megana Mārkla negrasās atkāpties pēc skandalozajām apsūdzībām britu karaļnamam
Šķiet, ka britu karaliskajā ģimenē miers tik drīz neiestāsies. Lai gan nesen izskanēja ziņas, ka princis Harijs un Megana Mārkla esot gatavi atvainoties princim Viljamam un princesei Ketrīnai par savulaik izteiktajām apsūdzībām karaļnamam, pāra pietuvinātas personas šādu iespēju kategoriski noraida.
Pēc vairāk nekā pieciem gadiem joprojām nav norimis skandāls, ko izraisīja Harija un Meganas 2021. gada intervija amerikāņu televīzijas zvaigznei Oprai Vinfrijai. Toreiz Saseksas hercogiene publiski atklāja, ka karaliskajā ģimenē esot notikušas sarunas par to, cik tumša varētu būt viņu vēl nedzimušā dēla Ārčija ādas krāsa. Šie izteikumi izraisīja milzīgu rezonansi visā pasaulē un lika britu monarhijai saskarties ar apsūdzībām rasismā.
Nesen tika vēstīts, ka Harijs un Megana vēloties spert soli pretī izlīgumam ar princi Viljamu un viņa sievu Keitu. Kā apgalvoja avoti, pāris apsverot iespēju personīgi atvainoties par skandalozajā intervijā pausto. Tomēr tagad atklājusies pavisam cita aina.
Atsaucoties uz Saseksas hercogiem tuvu avotu, tiek vēstīts, ka ziņas par plānoto atvainošanos esot “pilnīgas muļķības”. Avots noliedzis, ka Harijs un Megana gatavotos lūgt piedošanu karaliskajai ģimenei.
Kā zināms, 2021. gada intervijā Oprai Vinfrijai Megana stāstīja ne tikai par grūtībām, ar kādām saskārusies, dzīvojot karaliskajā ģimenē, bet arī par satraucošām sarunām saistībā ar dēla ādas krāsu. Saseksas hercogiene neatklāja, kurš no karaļnama pārstāvjiem šādus jautājumus bija izvirzījis. Vēlāk Opra apstiprināja, ka, pēc Harija teiktā, sarunās neesot bijusi iesaistīta ne karaliene Elizabete II, ne viņas vīrs princis Filips.
Tomēr 2023. gadā jaunu skandālu izraisīja karaliskās ģimenes dzīves apskatnieka Omida Skobija grāmata “Endgame”. Grāmatas nīderlandiešu tulkojumā kā iespējamie sarunās iesaistītie tika nosaukti karalis Čārlzs III un Velsas princese Keita. Izdevējs šo versiju izņēma no tirdzniecības, norādot uz kļūdu, savukārt pats autors noliedza, ka būtu iesniedzis manuskriptu ar šiem vārdiem.
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Jāpiebilst, ka Harijs vēlāk intervijā britu televīzijai ITV noliedza, ka viņš un Megana būtu tieši apsūdzējuši karalisko ģimeni rasismā. Pēc viņa teiktā, runa bijusi par neapzinātiem aizspriedumiem.
Abu brāļu attiecības ievērojami pasliktinājās pēc tam, kad Harijs un Megana 2020. gadā atteicās no karalisko pienākumu pildīšanas un pārcēlās uz ASV. Situāciju vēl vairāk saasināja pāra dokumentālais seriāls straumēšanas platformā “Netflix” un Harija 2023. gadā izdotā autobiogrāfija “Liekais”.
Grāmatā Harijs izteica vairākas skaļas apsūdzības savam vecākajam brālim. Viņš apgalvoja, ka kāda strīda laikā Viljams viņam fiziski uzbrucis un nogāzis uz grīdas, kā rezultātā viņš uzkritis suņa ēdiena bļodai.
Harijs arī apgalvoja, ka Viljams un Keita savulaik mudinājuši viņu uz kostīmu ballīti ierasties nacistu uniformā, kas 2005. gadā izraisīja plašu skandālu.
Savukārt Megana intervijā Oprai Vinfrijai atklāja, ka pirms kāzām konflikta laikā tieši Keita viņu novedusi līdz asarām, nevis otrādi, kā iepriekš bija ziņojuši britu mediji.
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Interesanti, ka šā gada augustā Harijs un Megana pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem kopā ar bērniem Ārčiju un Lilibetu atgriezās uz dzīvi Lielbritānijā. Pāra negaidītais lēmums raisīja runas, ka tas varētu kļūt par sākumu attiecību uzlabošanai ar karalisko ģimeni. Lai arī Harijam izdevies panākt zināmu progresu attiecībās ar tēvu, karali Čārlzu III, attiecībās ar Viljamu būtisku pārmaiņu neesot.
“Nekādas virzības nav, īpaši no Viljama puses,” iepriekš atklājis karaļnamam pietuvināts avots.
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Lai gan abi prinči tagad atkal dzīvo vienā valstī, gadiem ieilgušais konflikts joprojām nav atrisināts. Un, spriežot pēc jaunākajām ziņām, Harijs un Megana vismaz pagaidām negrasās atvainoties par saviem publiskajiem izteikumiem.