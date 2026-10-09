Dziedātāja Diona Liepiņa kļuvusi par blondīni
Dziedātāja Diona Liepiņa ļāvusies vizuālām pārvērtībām un kļuvusi par gaišmati. Viņa bija arī ieturējusi ilgāku atpūtas pauzi, pēc kuras atgriezusies citāda.
Vasaras izskaņā, 12. augustā, Diona nosvinēja 24. dzimšanas dienu, savukārt dienu vēlāk, 13. augustā, gada jubileja bija viņas toipūdelim Nio Heijo. Saimniece savam mīlulim dzimšanas dienā bija sarūpējusi mīļas dāvaniņas – suņu gardumus un jaunas spēļmantas. Tāpat viņa jau laikus suņukam gādā siltus kostīmus ziemai: “Es nebiju gaidījusi, ka viņš tik ļoti izaugs. Nesen nopirku dziju, ko aizsūtīju mammai uz Latgali, un izvēlējos dažus suņu kostīmu modeļus, ko gribētu, lai mamma noada manam sunim. Mamma ada izcilus kostīmus, savulaik bijusi mājturības skolotāja, tāpēc viņai ir zināšanas. Sākumā adīja manam sfinksa kaķim kostīmus, bet nu arī sunim,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" priecājas dziedātāja.
Diona savu četrkājaino draugu bieži ņem līdzi, dodoties ārpus mājas. “Kad viņš bija pavisam mazs un bija divu mēnešu karantīna, suni nesu līdzi somiņā. Tagad jau viņš iet pats. Veikalos paņemu viņu klēpī, un ir arī apsargi, kas liek to darīt. Paldies Dievam, ka mans suns sver tikai četrus ar pusi kilogramus un nav tik grūti viņu nest.”
Domāja trīs gadus
Toipūdeļa iegādi Diona plānojusi jau 2022. gada beigās, kad no Rēzeknes pārcēlās uz Rīgu. “Trīs gadus par to domāju, jo kļūt par suņa saimnieci ir ļoti atbildīgs lēmums. Apsvēru visas iespējamās nianses, sākot ar to, vai varēšu viņu ņemt līdzi ikdienas gaitās. Nesen aizdomājos, ka mans dzīvesstils ļoti atbilst tieši šai suņu šķirnei. Pūdelis prasa arī īpašas rūpes. Viņš ir jāķemmē, jāved pie friziera – grūmera. Jāpērk apģērbs, viņam jāvalkā zābaciņi. Nesen gan mums gadījās kāda “šaize”. Bijām pasākumā, kurā satiekas pūdeļveidīgie suņi. Protams, manējais kā ļoti karstasinīgs puika dzinās pakaļ dāmām, stāvot uz divām kājām. Pavadiņa vilkās līdzi un turēja viņu, tādēļ saberza pakaļējās kājiņas. Tad nu šobrīd, ejot ārā, ir jāteipo, uz tām ir jāliek ziede un marle. Atgriežoties mājās, tās ir jāmazgā un jāliek galvā konuss, lai viņš nelaizītos,” par suņu saimniekiem pazīstamām nedienām stāsta Diona.
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Viņa arī uzslavē, ka mīlulis mājās prot uzvesties un gada laikā nav sagrauzis ne apavus, ne citas vērtīgas mājlietas: “Tas ir ļoti atkarīgs no audzināšanas. Ja suns jūtas vientuļš un ir stresā, viņam gribēsies kaut ko pagrauzt. Tāpēc, kad tikko viņu atvedu mājās, sāku palēnām radināt palikt vienam. Sākotnēji atstāju vienu uz desmit minūtēm, tad uz pusstundiņu vairākas reizes un tad jau uz stundu. Pakāpeniski lai pierod. Tagad, ejot ārā no mājas, viņam saku: “Gaidi mammīti, drīz būšu mājās!” Man ar viņu ir jāaprunājas, jāpasaka, kur došos, un, līdzko esmu viņu emocionāli tam sagatavojusi, tas strādā. Tagad varu viņu atstāt vienu pat ilgāk par sešām stundām.”
Vajadzēja atelpu
Dziedātāja atklāj, ka pēc dalības TV3 šovā "Koru kari", kurā viņa vadīja Rēzeknes oranžo kori, un kad jau otrajā šova tiešraidē koris tika izbalsots, viņai bijusi nepieciešama atelpa.
“Tas šovs bija labs emocionāls pārbaudījums man kā cilvēkam. Pēc tam vēroju sevi, vai ar to tieku galā vai ne. Katru reizi dalība šovos mani norūda, ceļ uz augšu tolerances līmeni arī pret komentāriem. Tāpēc pēc šova es ievilku elpu. Biju gan Rīgā, gan Latgalē pie tuviniekiem, gan arī sauļojos Jūrmalā. Paralēli strādāju pie jauna mūzikas materiāla un esmu arī noskaņojusies jaunai sevis ērai. Ja agrāk rakstīju mūziku par skumjām, ilgām un depresiju, tad tagad tas vaibs ir spēcīgāks, sievišķīgāks, pārliecinātāks. Mainās arī mans skanējums, jo mans producents ir ļoti talantīgs cilvēks – reperis Fakts, kas zināms arī kā Jānis Šmēdiņš,” par jaunumiem sarunā ar "Kas Jauns" stāsta Diona.
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Pārmaiņas dziedātājas dzīvē ir arī vizuālas – jau vairāk nekā mēnesi viņa ir blondīne. “Es ilgi negribēju bojāt matus un ļoti par to baidījos. Bet tad vienā dienā sapratu, ja reiz trīs gadus par to domāju, tad kāpēc ne!? 1. septembrī beidzot izbalināju matus. Līdz ar jaunajām pārvērtībām cilvēki mani arī vairs neatpazīst. Man vispār nepatīk rutīna, bet ļoti patīk pārmaiņas. Ja sākas rutīna, es kopā ar suni no tās bēgu prom.”