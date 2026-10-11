"Dzīve ir dzīve!" - Jānim un Ilzei Zuzāniem pirmais gads laulībā
Miljonārs Jānis Zuzāns ar savu mīļoto sievu llzi Zuzāni 2. septembrī atzīmēja laulības pirmo gadadienu, savukārt pēc mēneša, 1. oktobrī, pieņēma ziedus un apsveikumus mākslas muzeja "Zuzeum" svinīgajā rudens izstāžu sezonas atklāšanā.
Kur Jānis Zuzāns, tur vienmēr arī viņa sieva Ilze. Tiesa gan, Zuzāna mūza sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teic, ka vīrs nav īpaši jāatbalsta svarīgos notikumos, piemēram, izstādes atklāšanā viņa mākslas muzejā, jo Jānis tik harmoniski vada savus cilvēkus un ir izvēlējies tādu komandu, ka Ilzei atliek tikai būt vīram līdzās: “Esmu ļoti priecīga, ka varu to vērot un piedzīvot. Tā ir skaista iespēja.”
Izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšana
Izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšana mākslas muzejā "Zuzeum" 2026. gada 1. oktobrī.
Vaicāts, kā sveicis sievu kāzu jubilejā, Zuzāns atbild, ka pasniedzis ziedus. Savukārt Ilze piebilst, ka nemaz negaida no Jāņa īpašas dāvanas. Abi ar vīru jau jokojuši, ka viņiem katra diena ir kā dāvana: “Mums nav īpašs dāvanu kults. Dāvanas ir ļoti personiskas. Mums ir vai nu visādas darīšanas, vai arī atpūšamies un priecājamies kopā. Tam visam ir savs skaistums. Mēs esam dzīvi cilvēki ar dzīvām sajūtām, attiecībām un situācijām. Un dzīve ir dzīve!”
Savukārt saistībā ar "Zuzeum" rudens sezonas un izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšanu Zuzāns piemin savu krietno atbalstītāju un sponsoru pulku: “Katrs no viņiem ar kaut ko savu atbalsta. Jo uzturēt mākslu un muzeju nav viegla lieta, tas prasa lielus ieguldījumus – gan finansiālus, gan materiālus, gan arī morālus un intelektuālus.”