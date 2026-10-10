Iveta Vecmane šķīrusies no drauga un atkal bauda brīvas sievietes statusu
Modes māksliniece Iveta Vecmane jūtas brīnišķīgi, jau kādu laiku izbaudot brīvas sievietes statusu.
Pēc šķiršanās no ilggadējā dzīvesdrauga mākslinieka Arvila Lindes dizainere Iveta Vecmane pērn izgāja sabiedrībā ar jaunu pavadoni – Uldi. Taču nu jau kādu laiku saviesīgus pasākumus viņa apmeklē ar draudzenēm vai arī viena. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" modes māksliniece norāda, ka katram dzīvē savs ceļš ejams. Taču par to, ka patlaban ir no attiecībām brīva sieviete, modes māksliniece nebūt nesēro: “Man tiešām personiskajā dzīvē klājas brīnišķīgi, izbaudu divvientulību ar sevi!”
Šoruden dažas dienas pirms Rīgas modes nedēļas sākuma Iveta Vecmane Benjamiņu namā prezentēs savu 2027. gada pavasara/vasaras kolekciju, kura tēma būs safari. Šobrīd vēl sparīgi notiek gatavošanās darbi. “Nedaudz no tāda dzīvnieciskā elementa, kaut kas no izlaušanās. Runājot par šīs kolekcijas tapšanu, šoreiz ir citāds stāsts. Mani uzrunāja ceļojumu aģentūras "Stagings Travel Design" īpašnieks Aldis Kušķis, un tā mums radās sadarbība, izveidojām šo kolekciju kopā. Viņa ceļojuma aģentūrai ļoti populārs galamērķis ir Āfrika, kurā ir eksotiskas ciltis un galamērķi. Jāteic, ka safari tēma man allaž perifērijā ir sēdējusi. Man tā ļoti patīk, un vienmēr esmu zinājusi, ka kaut kad šo kārti izspēlēšu. Tad šoreiz tas saslēdzās. Pati, lai arī esmu kaislīga ceļotāja, Āfrikā pie eksotiskajām ciltīm vēl neesmu bijusi,” par jaunās kolekcijas tapšanu pastāsta Vecmane.
Nesen Iveta Vecmane apmeklēja mākslas muzeja "Zuzeum" rudens izstāžu sezonas atklāšanu. Viņa bija tērpusies pašas 2017. gadā dizainētā kleitā. Tā ir no Vecmanes no pirmajām kolekcijām, kas radās, kad viņa vēl studēja modes mākslu Mākslas akadēmijā. “Šī kleita ir stāsts par timeless (mūžīgu) un ilgtspējīgu domāšanu gan filozofijā, gan materiālā ziņā, gan elegancē un klasikā.”
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Starp stilīgajām dizaina rotām uz dizaineres kreisās rokas ir sarkans diedziņš. Vaicāta par tā nozīmi, viņa skaidro: “Es lietām bieži pat nemēģinu izskaidrot to īpašo nozīmi. Manuprāt, aizsardzība ir katra paša spēkos un galvā. Tajā, kā mēs domājam un uztveram pasauli. Neviens cits jau neatnāks un nepasargās kā vien tu pats sevi. Ir pat tāds teiciens: “Sargā sevi, un Dievs tevi sargās!” Patiesībā šo sarkano diedziņu es nejauši atradu savā veikalā uz grīdas. Tas bija noiris no kādas faltētas kleitas, kurai nebija apstrādāta mala. Savu atradumu aptinu ap roku, nevis to sasēju mezglā, bet tas pats no sevis savirpinājās un tā arī palika. Tas pats dzīvo ap roku savu dzīvi un, kad būs laiks aiziet, tad aizies.”
Izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšana
Izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšana mākslas muzejā "Zuzeum" 2026. gada 1. oktobrī.