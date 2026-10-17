Kur pazudusi filmas "Vīri melnā” zvaigzne? 90. gadu Holivudas skaistule jau 17 gadus nav redzēta kino
Deviņdesmitajos gados viņa bija viena no spilgtākajām Holivudas aktrisēm, filmējās kopā ar pasaulslavenām kinozvaigznēm un iekaroja skatītāju simpātijas ar savu noslēpumaino pievilcību. Tomēr pēc vairākiem skaļiem konfliktiem filmēšanas laukumos Lindas Fiorentīno karjera piedzīvoja strauju lejupslīdi.
Linda Fiorentīno deviņdesmitajos gados bija viena no pieprasītākajām aktrisēm Holivudā. Viņas kontā ir lomas vairākās populārās filmās, tostarp zinātniskās fantastikas komēdijā “Vīri melnā”, kur viņa filmējās līdzās Vilam Smitam un Tomijam Lī Džounsam.
Tomēr aktrises ceļš uz slavu nebūt nebija iepriekš izplānots. Studējot Rouzmontas koledžā, Fiorentīno sākotnēji sapņoja par juristes karjeru. Tieši viens no pasniedzējiem viņu pārliecināja pievērsties aktiermākslai.
Pēc studijām viņa pārcēlās uz Ņujorku, kur apguva teātra mākslu. Savu pirmo nozīmīgo lomu Fiorentīno ieguva 1985. gada filmā “Vision Quest”. Tajā pašā gadā viņa parādījās arī slavenā režisora Mārtina Skorsēzes filmā “Pēc darba”.
Par īstu pavērsienu aktrises karjerā kļuva 1994. gada trilleris “The Last Seduction”, kurā Fiorentīno atveidoja viltīgu un bīstamu sievieti, kas nevilcinās manipulēt ar apkārtējiem, lai sasniegtu savus mērķus. Viņas sniegums izpelnījās kritiķu atzinību, bet pati filma ar laiku ieguva kulta statusu. Par šo lomu Fiorentīno tika nominēta prestižajai BAFTA balvai kā labākā aktrise galvenajā lomā, kā arī “Independent Spirit” balvai.
Trīs gadus vēlāk sekoja viņas karjeras komerciāli veiksmīgākā filma – 1997. gada grāvējs “Vīri melnā”. Tajā Fiorentīno atveidoja ārsti Lorelu Vīveri, kura vēlāk kļūst par slepenās organizācijas aģenti. Filma visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 587 miljonus ASV dolāru, nostiprinot aktrises vietu Holivudas zvaigžņu vidū.
Tomēr Fiorentīno panākumiem sekoja sarežģījumi. 1999. gadā viņa filmējās režisora Kevina Smita fantāzijas komēdijā “Dogma”, kurā piedalījās arī Bens Afleks un Mets Deimons. Lai gan filma guva skatītāju un kritiķu atsaucību, tās uzņemšanas aizkulises nebūt neesot bijušas tik veiksmīgas.
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2000. gadā intervijā izdevumam “TV Guide” režisors Kevins Smits asi kritizēja sadarbību ar Fiorentīno, apgalvojot, ka aktrise filmēšanas laikā regulāri radījusi konfliktus. “Linda radīja krīzes, satraukumu un ciešanas. Viņa radīja drāmu laikā, kad mēs uzņēmām komēdiju,” toreiz izteicās režisors.
Smits arī apgalvoja, ka aktrise bijusi neapmierināta ar to, ka filmā piedalās par viņu slavenāki aktieri. Turklāt viņa esot atteikusies piedalīties filmas reklamēšanā pēc tam, kad ieraudzījusi plakātu, kurā viņas seja bija pievienota citas sievietes ķermenim.
Šie izteikumi veicināja runas par aktrises sarežģīto raksturu. Holivudā sāka izplatīties pieņēmumi, ka Fiorentīno kļuvusi par nevēlamu sadarbības partneri, tomēr nav pierādījumu, ka viņa būtu oficiāli iekļauta kādā tā dēvētajā melnajā sarakstā.
Pēc iespaidīgajiem deviņdesmito gadu panākumiem Fiorentīno karjera jaunās tūkstošgades sākumā ievērojami apsīka. Aktrisei savulaik bijusi iespēja atveidot slaveno amerikāņu mākslinieci Džordžiju O'Kīfu biogrāfiskā filmā, taču projekts neīstenojās ar viņas dalību, jo radušās domstarpības par scenārijā paredzētajām intīmajām ainām.
Pēdējā zināmā Fiorentīno kino loma bija 2009. gada filmā “Once More with Feeling”, kas neieguva plašu popularitāti. Kopš tā laika aktrise nav atgriezusies kino, un arī sabiedriskos pasākumos viņa vairs praktiski nav redzama.
Fiorentīno uzmanību savulaik piesaistījusi ne tikai ar lomām kinofilmās, bet arī ar privāto dzīvi. 1992. gadā viņa apprecējās ar kinorežisoru Džonu Bairumu, taču laulība izjuka jau pēc gada.
Vēlāk aktrises vārds nonāca mediju uzmanības centrā saistībā ar privātdetektīvu Entoniju Pelikano, kurš tika notiesāts par vairākiem federālajiem noziegumiem. Ar šo lietu bija saistīts arī bijušais FIB aģents Marks Rosīni, kurš atzina vainu nelikumīgā piekļuvē dienesta datorsistēmām. Fiorentīno bija pazīstama ar abiem vīriešiem, un viņas vārds izskanēja lietas atspoguļojumā, tomēr pati aktrise šajā lietā netika notiesāta.
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Šobrīd 68 gadus vecā Fiorentīno izvēlējusies dzīvi ārpus publiskās uzmanības. Viņa nesniedz regulāras intervijas, neapmeklē Holivudas pirmizrādes un nav paziņojusi par plāniem atgriezties aktiermākslā.