VIDEO: Selīna Diona koncerta laikā piedzīvo kritienu uz skatuves un pamatīgi izbiedē fanus
Kanādiešu dziedātāja Selīna Diona, kura pēc gadiem ilgas cīņas ar retu neiroloģisku slimību atgriezusies uz skatuves, koncerta laikā Parīzē piedzīvojusi nepatīkamu incidentu. 58 gadus vecā māksliniece priekšnesuma laikā paklupa un nokrita, uz mirkli izbiedējot skatītājus.
Incidents notika trešdien, 7. oktobrī, dziedātājas vienpadsmitajā koncertā Parīzes piepilsētā Nantērā esošajā "Plenitude Arena”. Izpildot 1998. gada dziesmu "Dans un autre monde”, Diona enerģiski kustējās pa skatuvi, taču kādā brīdī viņas paplatināto bikšu audums aizķērās aiz kurpes papēža, liekot māksliniecei zaudēt līdzsvaru un nokrist.
Kritiens uz mirkli izbiedēja sanākušos skatītājus, tomēr dziedātāja gandrīz nekavējoties piecēlās kājās, pacēla īkšķi, lai parādītu, ka ar viņu viss ir kārtībā, un turpināja dziedāt.
Koncerta apmeklētājs Gerijs Franks, kurš notikušo iemūžināja video, atzina, ka sākotnēji bijis ļoti pārsteigts un noraizējies par mākslinieces veselību. Tomēr viņu iespaidojis tas, cik ātri Diona atguvusies un turpinājusi priekšnesumu, it kā nekas nebūtu noticis.
Video ar dziedātājas kritienu strauji izplatījies sociālajos tīklos. Nav ziņu, ka Diona incidentā būtu guvusi nopietnus savainojumus.
@vzi807 😱 Céline Dion Falls Onstage in Paris — Then Gets Right Back Up! 😳 Céline Dion’s Unexpected Stage Fall! Céline Dion slipped and fell during her Paris concert on October 7, but quickly got back on her feet and continued performing. ❤️ Her reaction left fans relieved as the show went on. #CelineDion #CelineDionParis #CelebrityNews #HollywoodNews ♬ som original - GAMEROVER
Tas nebija vienīgais negaidītais mirklis šajā koncertā. Izpildot savu 1995. gada hitu "Pour que tu m'aimes encore”, Diona pēkšņi atzina publikai, ka aizmirsusi dziesmas vārdus. Taču skatītāji nekavējoties nāca viņai palīgā, vienojoties kopīgā dziedāšanā un turpinot dziesmu mākslinieces vietā.
Šis brīdis Dionu manāmi aizkustināja. Viņa atvainojās skatītājiem un franču valodā pateicās par atbalstu. "Paldies Dievam, ka jūs esat šeit! Tas piepildīja manu sirdi un mani ļoti aizkustināja,” sacīja dziedātāja.
Dziedātājas kritiens izraisījis īpašu satraukumu, ņemot vērā viņas veselības problēmas pēdējos gados.
2022. gada decembrī Diona publiski atklāja, ka viņai diagnosticēts stīvā cilvēka sindroms – reta neiroloģiska slimība, kas izraisa muskuļu stīvumu un sāpīgas spazmas. Slimība var būtiski apgrūtināt pārvietošanos, kā arī ietekmēt muskuļus, kas nepieciešami dziedāšanai.
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Tolaik māksliniece atzina, ka slimības izraisītās spazmas ietekmē gandrīz visus viņas ikdienas dzīves aspektus, tostarp spēju staigāt un izmantot balsi tā, kā viņa bija pieradusi. Veselības problēmu dēļ Diona bija spiesta atcelt koncertus un ilgstoši pievērsties ārstēšanai un rehabilitācijai.
Šā gada 12. septembrī dziedātāja pēc sešu gadu pārtraukuma atgriezās pie pilnvērtīgas koncertdarbības, Parīzē sākot īpašu koncertu sēriju. Līdz 17. oktobrim paredzēti 16 koncerti, bet vēl desmit plānoti 2027. gada maijā.
Pirmajā koncertā, uzrunājot izpārdotās arēnas skatītājus, Diona neslēpa aizkustinājumu. "Es apsolīju neraudāt. Šovakar vēlos dziedāt jums, sev un dzīvei. Beidzot,” sacīja māksliniece.