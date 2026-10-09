FOTO: 80. gadu kinozvaigzne Mollija Ringvalde 58 gadu vecumā pārsteidz ar jauneklīgu izskatu
Holivudas aktrise Mollija Ringvalde, kura pasaules slavu ieguva ar lomām astoņdesmito gadu kulta filmās, 58 gadu vecumā turpina apburt ar savu izskatu. Pēc tam, kad aktrise sociālajos tīklos publicēja jaunākās fotogrāfijas, fani steidza paust sajūsmu, norādot, ka gadi viņai, šķiet, iet secen.
Aktrise apmeklēja Ņujorkas Kārnegija zālē notikušo komponistu Ričarda Rodžersa un Lorenca Hārta daiļradei veltīto pasākumu. Pēc tā Ringvalde aizkulisēs nofotografējās kopā ar Brodvejas zvaigznēm Lesliju Odomu junioru un Darenu Krisu.
Pasākumam viņa bija izvēlējusies elegantu melnu vakarkleitu ar dekoratīvām detaļām kakla izgriezuma zonā un smalku metālisku jostiņu. Savus slavenos rudos matus aktrise bija ieveidojusi vieglās lokās, bet tēlu papildināja izteiksmīgs acu grims un tumši sarkana lūpu krāsa.
“Aizkulisēs kopā ar šiem diviem,” pie publicētās fotogrāfijas vietnē “Instagram” rakstīja aktrise.
Fotogrāfija izpelnījās neskaitāmus komplimentus. “Tātad Mollija vispār nenoveco, un tas ir apbrīnojami,” rakstīja kāds fans. “Viņa patiešām izskatās elpu aizraujoši,” piebilda cits. Savukārt aktrise Alisa Milano komentāros neslēpa sajūsmu: “Tu esi tik skaista!”
Ringvalde nekad nav slēpusi savu aizraušanos ar skaistumkopšanu. Nesen kādā intervijā viņa atklājusi, ka viens no svarīgākajiem produktiem viņas ikdienas ādas kopšanas rutīnā ir retinols.
“Es izmēģinu daudz dažādu līdzekļu, taču viens produkts, ko lietoju neatkarīgi no visa pārējā, ir retinols,” stāstīja aktrise. Viņa gan atzina, ka jutīgās ādas dēļ piemērota produkta atrašana prasījusi laiku.
Aktrisei arī vienmēr paticis eksperimentēt ar dekoratīvo kosmētiku. Viņasprāt, grims nav tikai līdzeklis, lai izskatītos skaistāk, bet gan iespēja radoši izpausties.
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Interesanti, ka jaunībā Ringvalde nebūt nav bijusi apmierināta ar savu izskatu. Pusaudzes gados viņai nepatikuši pašas vasaras raibumi, kurus viņa centusies nomaskēt ar kosmētiku.
Mīlestību pret skaistumkopšanu pārmantojusi arī viņas meita Adele. Aktrise atklājusi, ka Covid-19 pandēmijas laikā abas kopā aizrautīgi skatījušās grima pamācības, un tas kļuvis par īpašu mātes un meitas kopā būšanas rituālu.
Lai uzturētu sevi labā fiziskajā formā, trīs bērnu māmiņa regulāri skrien un nodarbojas ar jogu. Tomēr atšķirībā no daudzām citām Holivudas zvaigznēm viņa necenšas sevi ierobežot ar stingrām diētām.
“Es neesmu tik piesardzīga kā daudzi citi šajā industrijā. Man ir paveicies ar labiem gēniem,” izteikusies aktrise.
Ringvalde uzsvērusi, ka ir fiziski aktīva, cenšas izvēlēties veselīgu un pēc iespējas bioloģiski audzētu pārtiku, taču vienlaikus neaizmirst arī izbaudīt ēdienu.
Mollija Ringvalde kļuva par vienu no astoņdesmito gadu atpazīstamākajām jaunajām Holivudas aktrisēm, pateicoties lomām filmās “Sešpadsmit sveces” (1984), “Brokastu klubs” (1985) un “Tev piestāv rozā” (1986). Vairāk nekā četras desmitgades vēlāk viņa joprojām ir aktīva izklaides industrijā un turpina piesaistīt publikas uzmanību.