Filmas "Izdzīvošanas skola" pirmizrāde (08.10.2026.)
2026. gada 8. oktobrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Pāvela Gumennikova filma "Izdzīvošanas skola".
FOTO: bīstams piedzīvojums 90. gadu Latvijā - kinoteātros nonāk “Izdzīvošanas skola”
Ceturtdien, 8. oktobrī, notika režisora Pāvela Gumennikova filmas “Izdzīvošanas skola” pirmizrāde. Latvijas kinoteātros filma būs skatāma no piektdienas, 9. oktobra, informē filmas veidotāji.
Filmas darbība risinās 90. gadu Latvijā. Tās galvenās varones ir pusaudze Eva un viņas jaunākā māsa Alise, kuras dodas mežā, lai izspēlētu televīzijas raidījuma iedvesmotu izdzīvošanas spēli. Taču aiz šķietami aizraujošā piedzīvojuma slēpjas ģimenes traģēdija, kuru Eva cenšas noslēpt no māsas. Filma ieteicama bērniem no astoņu gadu vecuma. Režisors Pāvels Gumennikovs uzsver, ka vēlējies radīt piedzīvojumu stāstu bērniem un jauniešiem, kas vienlaikus pievēršas arī zaudējumam, atbildībai, uzticēšanās nozīmei un attiecībām ar tuvākajiem.
Latvijas un Lietuvas kopražojums ar starptautisku atzinību
Filmas attīstības posmā projekts izpelnījās Eiropas kino industrijas uzmanību, kļūstot par pirmo Latvijas filmu projektu, kas saņēmis Eiropas Padomes fonda “Eurimages” kopražojuma attīstības balvu.
Galvenās varones — māsas Evu un Alisi — atveido Marlēna Sniega un Hanna Bīlmane-Ozoliņa. Filmā piedalās arī Imants Strads, Gints Grāvelis, Agnese Budovska, Ivars Auziņš, Mārtiņš Kalniņš, Polina Černenoka, Kristens Tomass Ozoliņš, Milda Ģecaite un Andrjus Paulavičs.
Scenārija autors ir Ross Naits, bet tā adaptāciju veidojusi Anna Kalniņa. Filmas operators inscenētājs ir Gatis Grīnbergs, mākslinieks — Raimonds Dičus, kostīmu māksliniece — Aura Narmontaite, bet montāžas režisors — Ričards Matačs. Mūziku radījuši Pauļus Ķilbausks un Justins Štars.
Filmēšana norisinājās aptuveni 25 vietās, galvenokārt Latvijā — Rīgā, Līgatnē, Liepājā un tās apkārtnē —, kā arī vairākās lokācijās Lietuvā. Filmēšanas procesā piedalījās vairāk nekā 200 aktieru un masu skatu dalībnieku.
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Filma tapusi studijā “Baltic Pine Films” kā Latvijas un Lietuvas kopražojums. Tās veidošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, programma “Radošā Eiropa MEDIA”, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas Kino centrs, Liepājas un Tukuma pašvaldības, kā arī Eiropas Padomes kultūras atbalsta fonds “Eurimages”. Filmas izplatītājs Latvijā ir SIA “Baltic Content Media”.