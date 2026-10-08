Ne Viljams, ne Keita! Atklāts, ar kādām slepenām iesaukām britu karaliskās ģimenes locekļi saglabāti telefonos
Izrādās, ka arī britu karaliskajā ģimenē ikdienas saziņa ir daudz neformālāka, nekā varētu šķist. Bijušais karaļnama darbinieks atklājis, ar kādām neparastām iesaukām princis Viljams, princese Keita un princis Harijs savulaik bijuši saglabāti darbinieku telefonos un lietotnē "WhatsApp". Dažas no tām ir visai pārsteidzošas.
Džeks Stukss, kurš 21 gadu strādājis par dārznieku karaļa Čārlza III Haigrovas īpašumā, intervijā "GB News" dalījies ar atmiņām par karaliskās ģimenes ikdienu un saziņas paradumiem.
Viņš atklājis, ka prinči Viljams un Harijs vienmēr interesējušies par jaunākajām tehnoloģijām un labprāt izmantojuši mobilos telefonus, tostarp saziņai ar karaļnama darbiniekiem. "Atceros, ka prinčiem Viljamam un Harijam vienmēr bija jaunākie telefoni. Viņi pat deva savus numurus darbiniekiem, lai mēs varētu sazināties par dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Arī viņiem bija mūsu numuri, un viņi vienkārši rakstīja mums "WhatsApp", ja kaut kas bija nepieciešams," atceras bijušais dārznieks.
Tomēr drošības apsvērumu dēļ karaliskās ģimenes locekļu īstie vārdi darbinieku telefonos neesot izmantoti.
"Mēs nedrīkstējām viņus saglabāt ar īstajiem vārdiem, tāpēc viņiem bija iesaukas. Viljams bija lūsis, Harijs – "Baz", bet, kad ģimenei pievienojās Ketrīna, viņa kļuva par Lūša kundzi," stāsta Stukss.
Interesanti, ka citā sarunas fragmentā bijušais darbinieks atcerējies arī iesauku "vombats" - tā Viljamu esot dēvējuši draugi.
Kā skaidro Stukss, šāda sistēma bijusi nepieciešama, lai pasargātu karaliskās ģimenes privātumu. Ja kāds darbinieks pazaudētu telefonu vai tas nonāktu svešās rokās, nebūtu iespējams uzreiz noteikt, kurš numurs pieder konkrētajam karaliskās ģimenes loceklim. Viņš arī piebildis, ka karaļnama pārstāvji regulāri mainot savus tālruņa numurus, tāpēc viņa rīcībā vairs neesot neviena no agrāk izmantotajiem kontaktiem.
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Bijušais dārznieks atklājis, ka karaliskās ģimenes pārstāvji labprāt izmanto "WhatsApp" ne tikai saziņai ar darbiniekiem, bet arī savā starpā.
Viņiem esot kopīgas sarakstes ar draugiem, kā arī ģimenes grupa, kurā sazinoties princis Viljams, Zara Tindala, Pīters Filipss un citas karaliskās ģimenes atvases. "Viņi ir gluži kā jebkura cita ģimene, kad runa ir par saziņu telefonos," norāda Stukss.
Viņš arī uzsvēris, ka princis Viljams pret darbiniekiem vienmēr izturējies pieklājīgi un nav izmantojis savu statusu, lai pieprasītu īpašu attieksmi. Pēc bijušā dārznieka teiktā, Viljams vienmēr vispirms apjautājies, vai darbinieks nav pārāk aizņemts, pirms lūdzis palīdzību. Savukārt pēc paveikta darba princis mēdzis pateikt: "Tu esi leģenda!"
Izrādās, ka interesantas iesaukas britu karaliskajā ģimenē izmantotas jau vairākās paaudzēs.
Karaļnama eksperts Īans Pelhems Tērners atklājis, ka karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla viens otru savulaik mēdza dēvēt par Fredu un Gledisu. Šo iesauku pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 50. un 60. gados populārajā britu radio komēdijšovā "The Goon Show", kuru Čārlzs jaunībā labprāt klausījies.
Arī nelaiķei karalienei Elizabetei II bijušas vairākas mīļvārdiņu variācijas.
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Viņas vīrs princis Filips karalieni mēdzis saukt par kāpostu. Savukārt ģimenes lokā viņa plaši bija pazīstama kā Lilibetu – šī iesauka radusies bērnībā, kad mazā Elizabete vēl nav spējusi pareizi izrunāt savu vārdu.
Vēl kāds amizants atgadījums saistīts ar prinča Viljama bērnību. Reiz viņš Bekingemas pilī esot saucis: "Gerij! Gerij!" Kāds viesis bijis pārsteigts, līdz karaliene Elizabete II paskaidrojusi, ka zēns saucot viņu. Mazais Viljams tolaik vēl neesot spējis pareizi izrunāt angļu vārdu "Granny" jeb vecmāmiņa.
Tikmēr universitātes laikā princis Viljams esot izmantojis pavisam citu vārdu – Stīvs. Tas palīdzējis viņam izvairīties no liekas uzmanības un saglabāt privātumu.