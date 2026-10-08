Pēc četru gadu attiecībām izšķīries grupas "Imagine Dragons" solists Dens Reinoldss un aktrise Minka Kellija
Pēc gandrīz četru gadu ilgām attiecībām šķīrušies populārās amerikāņu rokgrupas "Imagine Dragons" solists Dens Reinoldss un aktrise Minka Kellija. Vēl pirms dažiem mēnešiem pāris publiski izrādīja savas jūtas, tāpēc ziņas par attiecību izjukšanu nākušas negaidīti.
Kā atklājis pārim pietuvināts avots, 39 gadus vecais mūziķis un 46 gadus vecā aktrise attiecības pārtraukuši pavisam nesen. Precīzs šķiršanās iemesls pagaidām nav zināms, un neviens no abiem notikušo publiski nav komentējis.
Reinoldsa un Kellijas attiecības aizsākās 2022. gadā. Pirmo reizi abi kopā tika pamanīti tā paša gada novembrī, kad devās romantiskās vakariņās uz restorānu "Cafe Stella" Losandželosā. Vēlāk mūziķis atklāja, ka ar aktrisi viņu iepazīstinājis kopīgs draugs, turklāt īpaša saikne abu starpā izveidojusies vēl pirms pirmās tikšanās klātienē.
Reinoldss stāstīja, ka sākotnēji abi satuvinājušies, daloties ar saviem radošajiem darbiem. Mūziķis ļāvis Kelllijai noklausīties savas jaunās dziesmas, savukārt aktrise viņam uzticējusi savu autobiogrāfisko grāmatu "Tell Me Everything", kurā atklājusi ļoti personiskus un sāpīgus dzīves notikumus.
Kā 2024. gadā intervijā "People" atzina Reinoldss, abi sākotnēji baidījušies no otra reakcijas, taču šī pieredze viņus tikai satuvinājusi.
Arī Kellija 2025. gada novembrī sarunā ar televīzijas personību Drū Berimoru atzina, ka sākotnēji raizējusies par to, kā mūziķis uztvers viņas dzīvesstāstu. Aktrise baidījusies, ka Reinoldss pēc grāmatas izlasīšanas varētu no viņas novērsties, taču noticis pretējais – abu attiecības kļuvušas vēl ciešākas.
Ziņas par šķiršanos ir pārsteidzošas arī tāpēc, ka vēl šovasar pāris sociālajos tīklos dalījās ar kopīgiem mirkļiem. Aprīlī abi tika nofotografēti kaislīgi skūpstāmies Losandželosā, savukārt maijā kopā apmeklēja Laikmetīgās mākslas muzeja (MOCA) svinīgo pasākumu.
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Jūlijā Kellija sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas no Disnejlendas apmeklējuma kopā ar Reinoldsu un viņa bērniem, kuri dzimuši mūziķa iepriekšējā laulībā. Savukārt augustā aktrise dalījās ar humoristisku video, kurā Reinoldss palīdzēja viņai veikt ikdienas sejas kopšanas procedūru.
Pirms attiecībām ar Kelliju grupas "Imagine Dragons" solists bija precējies ar dziedātāju Aiju Volkmeni. Abi apprecējās 2011. gadā, un laulībā pasaulē nāca četri bērni. 2023. gadā Volkmene iesniedza šķiršanās prasību.
Savukārt Kellija iepriekš bijusi romantiskās attiecībās ar vairākām pasaulē pazīstamām personībām. No 2020. līdz 2022. gadam viņai bija attiecības ar komiķi un televīzijas raidījumu vadītāju Trevoru Nou. Aktrise savulaik tikusies arī ar mūziķi Džonu Maijeru, beisbola zvaigzni Dereku Džīteru un aktieri Krisu Evansu, kurš plašāk pazīstams ar Kapteiņa Amerikas lomu "Marvel" filmās.