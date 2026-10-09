Skandalozais mākslinieks Kristians Brekte klusiņām apprecējies
Skandalozais mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Kristians Brekte savu privāto dzīvi sabiedrības uzmanības lokā iznes reti. Šoruden viņš bez liekas publicitātes Gulbenes dzimtsarakstu nodaļā apprecējies ar savu mīļoto Heitu.
Kristiana un Heitas stāsts sākās pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad mākslinieks, braucot ar velosipēdu gar Daugavu, pamanīja Heitu sēžam uz ielas. Viņš nolēma meiteni nofotografēt, piebrauca klāt un apsolīja pēc tam attēlu nosūtīt. Lai gan pēc šīs iepazīšanās abi ik pa laikam satikās, attiecības toreiz neizveidojās. Pēc vairākiem gadiem viņu ceļi atkal krustojās, un abu starpā uzplauka romantiskas attiecības.
2024. gadā pāris saderinājās, bet 2025. gada sākumā viņu ģimenē ienāca dēls Hugo. “Viss ir superīgi!” par dzīvi tēta lomā viņš toreiz stāstīja žurnālam "Kas Jauns". “Nu man ir nenormāls draivs. Uz maiņām mazo pieskatām, viens otru atbalstām. Es vairāk tumsas stundās ļauju mammai atpūsties, jo esmu nakts cilvēks. Mēs diezgan forši esam to grafiku sabīdījuši. Galvenais ir tā – bērns d**š un ēd, un viss ir kārtībā! Spējam tik mainīt pamperus!”
Tagad pēc saderināšanās un kopīgā dēla sagaidīšanas mākslinieka un viņa mīļotās attiecību stāsts turpinās jaunā līmenī – viņi kļuvuši par vīru un sievu. Par laulību Brekte runā atturīgi, žurnālam "Kas Jauns" atzīstot: “Es esmu laimīgs ar savu sievu.” Arī kāzu dienā pāris palicis uzticīgs savai estētikai – abi bija tērpušies melnā. “Mums patīk melnā krāsa,” savu izvēli lakoniski skaidro Brekte. Mākslinieks neslēpj, ka par privātās dzīves detaļām plaši runāt viņam netīk, tāpēc arī laulības abi izvēlējušies nosvinēt klusi, saglabājot šo nozīmīgo dienu galvenokārt sev.
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