61 gadu veca 12 mazbērnu vecmāmiņa pārsteidz pasauli - piecas stundas notur planku un labo pasaules rekordu
Kamēr daudziem cilvēkiem pat viena minūte plankā jeb balstā uz apakšdelmiem šķiet nopietns izaicinājums, 61 gadu vecā kanādiete Donna Džīna Vailda šajā pozīcijā pavadījusi veselas piecas stundas! Piecu bērnu māte un 12 mazbērnu vecmāmiņa pārspējusi pašas iepriekš uzstādīto pasaules rekordu, vēlreiz pierādot, ka vecums nav šķērslis iespaidīgiem sportiskiem sasniegumiem.
Neticamais sasniegums fiksēts ASV Jūtas štatā notikušajās senioru sporta spēlēs "Huntsman World Senior Games", kur Vailda piecas stundas noturējās plankā, balstoties uz apakšdelmiem un pēdu pirkstgaliem.
Viņa pārspēja 2024. gadā uzstādīto rekordu, kad plankā noturējās četras stundas, 30 minūtes un 11 sekundes. Toreiz sasniegums tika oficiāli ierakstīts Ginesa pasaules rekordu grāmatā.
61-year-old woman breaks own world record with five-hour plank https://t.co/6mtUdbNzzb— ⛱️ (@Vickcantmiss) October 8, 2026
Jaunais rezultāts ir gandrīz pusstundu labāks par iepriekšējo. Sacensību organizatori paziņojuši par jaunu pasaules rekordu sieviešu konkurencē, bet video ar iespaidīgo sasniegumu sociālajos tīklos piesaistījis miljoniem skatījumu.
Interesanti, ka Vaildas aizraušanās ar planku sākusies nevis profesionālu sporta treniņu laikā, bet gan pēc nepatīkamas traumas.
2013. gadā, kad šis vingrinājums kļuva populārs, viņas bērni savā starpā sacentās, kurš plankā spēj noturēties visilgāk. Sieviete nolēma izmēģināt savus spēkus un drīz vien atklāja, ka viņai piemīt neparasta izturība. Tolaik Vailda bija salauzusi roku un ģipša dēļ nevarēja nodarboties ar ierastajām fiziskajām aktivitātēm, tostarp skriešanu.
"Es nevarēju skriet. Ar roku pārsējā es tik tikko spēju pastaigāt pa ielu, taču varēju noturēt planku. Tas bija izšķirošs brīdis manā dzīvē. Tas visu mainīja," viņa iepriekš atklāja žurnālam "Impact Magazine".
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Ar laiku vingrinājums kļuva par neatņemamu viņas ikdienas sastāvdaļu.
Covid-19 pandēmijas laikā bērni vēlējās noskaidrot, cik ilgi mamma patiesībā spēj noturēties plankā. Izrādījās – veselas divas stundas! Tas pamudināja Vaildu pievērsties vingrinājumam nopietnāk. 2023. gadā viņa sāka mērķtiecīgi gatavoties pasaules rekorda pārspēšanai.
Viņas treniņu programmā bija ne tikai planks, bet arī skriešana, svaru celšana un atspiešanās.
Vailda atklājusi, ka fiziskās formas uzturēšanai īpaši lielu uzmanību pievērš ķermeņa augšdaļas spēkam. Sociālajos tīklos viņa stāstījusi, ka ikdienā veic simtiem atspiešanās un pēdējā laikā saviem treniņiem pievienojusi arī karāšanos pie stieņa, kas palīdz stiprināt satvērienu. Šis vingrinājums viņai ir īpaši nozīmīgs, jo sieviete jau ilgstoši cieš no sāpēm un nejutīguma plaukstās. "Tādam cilvēkam kā man, kuram ir hroniskas sāpes un nejutīgums rokās, satvēriena spēks ir ievērojami uzlabojies," viņa atzinusi.
Turklāt piecu stundu planks nebūt nav viņas vienīgais iespaidīgais sportiskais sasniegums. 2024. gadā Vailda uzstādīja arī pasaules rekordu atspiešanās vingrinājumā, vienas stundas laikā izpildot 1575 atkārtojumus. Iepriekšējais rekords bija 1207 atspiešanās.
Lai gan šo rekordu vēlāk pārspēja cita sportiste, Vailda turpina demonstrēt ievērojamu fizisko sagatavotību.