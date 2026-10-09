"Nekad neesmu redzējusi mammu viņu sitam!" Hales Berijas meita nāk klajā ar atklātu paziņojumu
“Oskara” balvas laureātei Halei Berijai ir divi bērni – 18 gadu veca meita Nāla, kura dzimusi attiecībās ar modeli Gabrielu Obriju, un 13 gadu vecs dēls Maseo, kura tēvs ir aktrises bijušais vīrs aktieris Olivjē Martiness.
Holivudas zvaigznes Hales Berijas meita Nāla Obrija publiski nostājusies mātes pusē pēc tam, kad aktrisei izvirzīta apsūdzība vardarbībā pret 13 gadu veco dēlu Maseo.
“Oskara” balvas laureāte šobrīd iesaistīta saspringtā tiesvedībā par dēla aizbildniecību. Franču kinoaktieris Olivjē Martinesu apsūdzējis bijušo dzīvesbiedri dēla fiziskā ietekmēšanā.
Aizstāvot māti, Nāla, kuras tēvs ir Berijas bijušais partneris Gabriels Obrijs, tiesai iesniegtā rakstiskā liecībā atzinusi, ka mamma “vajadzības gadījumā mēdz būt stingra”, taču nekad nav izturējusies vardarbīgi. Par tiesai iesniegto dokumentu saturu informē izdevums “Page Six”.
“Es nekad neesmu redzējusi, ka mamma sistu, iepļaukātu, žņaugtu, sagrābtu Maseo vai jebkādā citā veidā fiziski izturētos pret viņu vardarbīgi,” uzsvērusi 18 gadu vecā Nāla, noraidot mātei izvirzītās apsūdzības. Meitene paskaidrojusi, ka lielāko daļu dzīves abi ar pusbrāli dzīvojuši kopā un viņa vienmēr jutusi, ka mamma bērnu vajadzības izvirza pirmajā vietā. “Viņa priecājas par mūsu panākumiem, atbalsta mūs grūtos brīžos un vienmēr ir līdzās, kad mums viņa nepieciešama,” norādījusi Nāla.
Tāpat meitene noraidījusi Olivjē Martinesa apgalvojumus, ka Berija būtu izteikusi rasistiski aizskarošus vai ar rasu jautājumiem saistītus naidīgus komentārus.
Nāla arī atklājusi, ka pēdējā sarunā ar pusbrāli 29. septembrī viņš neesot šķitis par kaut ko satraukts. Tas noticis trīs dienas pēc incidenta, kurā Berija, pēc Martinesa apgalvotā, esot žņaugusi dēlu. Šīs apsūdzības aktieris izklāstījis tiesai iesniegtajā pieteikumā, lūdzot izdot aizsardzības rīkojumu, kas liegtu Berijai tuvoties dēlam.
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Tiesa uz laiku noteikusi Martinesu par dēla galveno aprūpētāju, savukārt Berijai atļauts tikties ar zēnu tikai saskaņā ar tiesas noteikto kārtību. Šie ierobežojumi būs spēkā vismaz līdz nākamajai tiesas sēdei, kas paredzēta 16. oktobrī.
Berija kategoriski noliegusi visas viņai izvirzītās apsūdzības. Aktrise šobrīd cenšas panākt iepriekšējās aizbilnības atjaunošanu, kas paredzēja, ka abi vecāki dēla aprūpi dala vienlīdzīgi. Vienlaikus viņa pārmet bijušajam vīram “nemitīgus centienus noskaņot Maseo nostāties viņa pusē un pret mani”.