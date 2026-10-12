Aktrise, kurā bija ieķēries Toms Krūzs, iziet sabiedrībā ar jauno draugu. Viņš ir 27 gadus jaunāks par Holivudas superzvaigzni Krūzu
Kubā dzimusī aktrise Ana de Armasa Parīzes modes nedēļā pirmo reizi publiski parādījusies kopā ar savu jauno mīļoto.
38 gadus vecās aktrises Anas de Armasas dzīvē uzplaukušas jaunas romantiskās attiecības. Filmas “Uz nažiem” (“Knives Out”) zvaigzne šā gada 6. oktobrī redzēta Parīzē kopā ar venecuēliešu dziedātāju Beto Montenegro (37). Abi bija sadevušies rokās, kad gāja uz modes nama “Louis Vuitton” skati.
Ana de Armasa un Beto Montenegro dodas uz “Louis Vuitton” skati Parīzē
Pāra pirmā publiskā iziešana sabiedrībā notikusi aptuveni divus mēnešus pēc tam, kad pirmo reizi izskanēja baumas par to, ka viņi satiekas. Lai gan nav precīzi zināms, kad abu attiecības sākušās, šī nav pirmā reize, kad viņi redzēti kopā. Kā vēsta ārvalstu mediji, de Armasa un Montenegro manīti kopā jau 2026. gada jūlijā.
Kas ir Beto Montenegro?
Beto Montenegro ir venecuēliešu mūziķis, kurš plašāk pazīstams kā grupas “Rawayana” dziedātājs un ģitārists. Viņš ir arī viens no šīs 2007. gadā dibinātās muzikālās apvienības dibinātājiem.
Grupa iemantojusi popularitāti ar savdabīgu muzikālo skanējumu, kurā savijas regejs, “funk”, roks, popmūzika un Karību reģionam raksturīgie ritmi. Gadu gaitā “Rawayana” guvusi starptautisku atzinību, piesaistījusi klausītājus visā pasaulē un izpelnījusies arī prestižās “Grammy” un “Latin Grammy” balvas.
Līdztekus darbībai grupā “Rawayana” Montenegro iesaistījies arī citos muzikālos projektos. Viņš ir viens no apvienības “Astropical” dalībniekiem. Šī sadarbība ļāvusi viņam vēl plašāk pievērsties Latīņamerikas un Karību reģiona mūzikas daudzveidībai.
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Aktrise Ana de Armasa uz kinofestivālu un pirmizrāžu sarkanajiem paklājiem
Anas de Armasas karjera apmetusi uzvaras kūleni. Karjeru sākusi dzimtajā Kubā un turpinājusi Spānijā, viņa, šķiet, jau uz palikšanu ir ...
Lai gan Ana de Armasa līdz šim centusies savu privāto dzīvi sargāt no sabiedrības uzmanības, viņas nesenā parādīšanās kopā ar Montenegro atkal uzjundījusi runas par abu romānu.
Aktrise Parīzē bija ieradusies kā viena no luksusa modes nama “Louis Vuitton” vēstnesēm, lai apmeklētu zīmola jaunākās kolekcijas skati. De Armasu ar šo modes namu saista ilgstoša sadarbība. 2023. gadā viņa kļuva arī par zīmola juvelierizstrādājumu līnijas reklāmas seju.
Pirms tam bija Toms Krūzs
Iepriekš Anu de Armasu vienoja romantiskas jūtas ar 64 gadus veco Holivudas superzvaigzni Tomu Krūzu. Viņi bija kopā deviņus mēnešus. Šis romāns noslēdzās aizvadītā gada rudenī.
“Tas vairāk bija Anas lēmums, jo viss notika ļoti ātri, un viņa sāka justies nedaudz neomulīgi par attiecību tempu,” savulaik norādīja kāds aktrises paziņa. Krūzs un de Armasa esot satuvinājušies, gatavojoties trillerim “Deeper”. Viņu jūtu ķīmija bijusi acīmredzama. “Viņi katru dienu pavadīja kopā, gatavojoties intensīvajām zemūdens ainām,” skaidroja avots. “Sākumā tā bija profesionāla cieņa, bet tad tā pārauga par kaut ko vairāk. Toms bija Anas pilnībā apburts.”
Pirms Toma Krūza aktrisi vienoja romāns ar citu slavenu aktieri. 2020. gadā viņa sāka satikties ar Benu Afleku. Pēc aptuveni gadu ilgas kopābūšanas pāris 2021. gada janvārī izšķīrās.
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