Noklausies! Žakete izdod personisku dziesmu “Vētra Prātā” par trauksmi un cīņu ar sevi
8. oktobrī mūziķe Žakete klausītājiem nodod savu jauno dziesmu “Vētra Prātā” – personisku un atklātu stāstu par trauksmi, panikas lēkmēm un sajūtu, kad paša prāts un ķermenis uz brīdi kļūst par lielākajiem pretiniekiem. Dziesmai tapis arī video un tā pieejama visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
“Vētra Prātā” ir dziesma par pieredzi, kurai Žakete pati ir devusies cauri pēdējo četru gadu laikā. Lai gan sevi vienmēr uzskatījusi par stipru cilvēku, viņas attieksmi pret trauksmi mainīja pilnīgi negaidīta pirmā panikas lēkme un tai sekojošās trauksmes epizodes. Kopš tā laika māksliniece arvien vairāk pamanījusi, cik patiesībā daudzi cilvēki apkārt piedzīvo ko līdzīgu. Trauksme nebūt nav reta pieredze. Tieši šī atklāsme kļuvusi par vienu no iemesliem, kāpēc tapa “Vētra Prātā”.
Dziesmā sevi atpazīs ikviens, kurš ikdienā saskaras ar trauksmi. Savukārt tiem, kuri to nav piedzīvojuši, dziesma dod iespēju uz brīdi iejusties otra ādā – sajust un labāk izprast, kas notiek, kādas domas un sajūtas pārņem cilvēku trauksmes brīdī, un cik grūti tajā saglabāt sajūtu, ka kontrolē notiekošo.
Vienlaikus dziesma nav tikai par bailēm. Tās otrajā pusē parādās mēģinājums atgūt saikni ar savu ķermeni un realitāti – elpot, sajust zemi zem kājām un atgādināt sev, ka šis brīdis pāries. “Man bija svarīgi dziesmu nebeigt bezcerībā. Es pati joprojām mācos ar to sadzīvot, bet gadiem ejot esmu sapratusi – laiks tiešām dziedē. Ne vienmēr viss ir viegli, bet kļūst daudz, daudz labāk. Un es ļoti gribu, lai cilvēks, kurš šobrīd pats atrodas savā vētras epicentrā, šo dziesmu uztver kā atgādinājumu – vētra nav mūžīga,” saka Žakete.
Lai arī “Vētra Prātā” pievēršas nopietnai un emocionāli sarežģītai tēmai, tās skanējums nav smagnējs. Dziesmas pamatā ir mūsdienīgs bīts un elektroniska skaņa, kas rada kontrastu tās atklātajam un personiskajam stāstam.
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