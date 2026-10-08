Fani viņu teju neatpazīst! Pēc septiņu gadu prombūtnes sabiedrībā parādījies populārā seriāla "Vampīra dienasgrāmatas" aktieris
Pēc septiņu gadu prombūtnes no publiskās dzīves sabiedrībā atkal parādījies seriāla "Vampīra dienasgrāmatas" aktieris Stīvens R. Makvīns. Savulaik viņš iekaroja skatītāju simpātijas kā Džeremijs Gilberts, taču jaunākajos kadros 38 gadus vecais aktieris izskatās tik ļoti mainījies, ka daļa fanu viņu vairs tik tikko atpazīst.
Aktieris 3. un 4. oktobrī piedalījās seriāla fanu pasākumā "Forever Mystic Falls Fan Meet" Parīzē, kur atkal satikās ar saviem kādreizējiem kolēģiem Polu Vesliju, Īanu Somerhalderu, Ketu Greiemu un Railiju Voelkelu.
Pasākuma laikā Makvīns fotografējās ar faniem, sniedza autogrāfus un piedalījās diskusijās ar skatītājiem. Tomēr īpašu uzmanību sociālajos tīklos piesaistīja viņa izskats. Aktieris, kuru miljoniem skatītāju atceras kā slaidu, tumšmatainu jaunieti, tagad redzams ar pavisam īsi apgrieztiem matiem un ievērojami mainījušos ārieni. Pēc pasākuma publiskotie fotoattēli un video izraisījuši plašas diskusijas sociālajos tīklos.
acabou de aparecer para mim um vídeo do steven mcqueen (jeremy de tvd) e a quantidade de comentários acerca de sua aparência é repugnante. é notório que steven não está bem, ninguém ganha tanto peso a toa, além de que seu olhar está triste e distante. https://t.co/nDX1vFKFvk— ‘ (@itsybibi) October 3, 2026
Kamēr vieni fani pauda pārsteigumu par aktiera pārvērtībām, citi steidza viņu aizstāvēt un atgādināja, ka ikviena cilvēka izskats gadu gaitā mainās.
Daudziem seriāla cienītājiem Makvīna atgriešanās sabiedrībā sagādāja patiesu prieku. "Viņš bija mans mīļākais varonis, un es viņu tik ļoti dievināju. Ieraugot viņu atkal, visas šīs sajūtas atgriezās," sociālajos tīklos rakstīja kāda fane.
Makvīna parādīšanās Parīzē bija īpaša arī tāpēc, ka pēdējos gados viņš gandrīz pilnībā pazudis no sabiedrības redzesloka. Pēdējo reizi kādā lielākā publiskā pasākumā aktieris bija fotografēts 2019. gadā, kad apmeklēja labdarības organizācijas "Thirst Project" desmitās jubilejas svinības.
Arī sociālajos tīklos Makvīns kļuvis ievērojami klusāks. Viņa pēdējais pastāvīgais ieraksts "Instagram" profilā publicēts 2021. gadā, savukārt pēdējā zināmā loma ekrānā bija 2020. gada televīzijas filmā "The Warrant".
Plašāku atpazīstamību aktieris ieguva 2009. gadā, sākot filmēties populārajā seriālā "Vampīra dienasgrāmatas", kur viņš atveidoja Ninas Dobrevas varones Elenas Gilbertas jaunāko brāli Džeremiju. Seriālā viņa varonis no dumpīga pusaudža pamazām kļuva par drosmīgu pārdabisku būtņu mednieku. Makvīns seriālā filmējās sešas sezonas, vēlāk atgriezās tā noslēguma sērijā 2017. gadā, kā arī 2018. gadā uz īsu brīdi parādījās seriāla turpinājumā "Legacies".
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Vēlāk viņš bija redzams arī populārajā seriālā "Chicago Fire", kur divas sezonas atveidoja ugunsdzēsēju Džimiju Borelli.
Aktiera dzīvē pēdējos gados bijis arī smags zaudējums. 2024. gada septembrī 63 gadu vecumā mūžībā devās viņa tēvs, aktieris un autosportists Čads Makvīns. Stīvens ir arī leģendārā Holivudas aktiera Stīva Makvīna mazdēls.