Nedēļas jaunumi "Tet+" - seriāls ar latvieti Avotu un Holivudas zvaigzni Zetu-Džonsu, cīņa par auto un aizraujošs trilleris
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties trilleri "Lāču ala", šova "Limuzīns dāvanā" otro sezonu un seriālu "Kill Jackie".
Džekija pret slepkavām
"Kill Jackie" ir pavisam jauns seriāls ar Holivudas zvaigzni Ketrīnu Zetu-Džonsu galvenajā lomā. Turklāt šajā seriālā loma ir arī latvietim, tajā filmējies Kārlis Arnolds Avots.
Bagāta mākslas dīlere Džekija Praisa atklāj, ka viņu medī brutāla slepkavu grupa, kas pazīstama kā "The Seven Demons". Tā vietā, lai bēgtu, viņa izmanto savus sakarus un nežēlīgu izdomu, lai pati medītu slepkavas citu pēc cita. Seriālu "Kill Jackie" skatieties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".
Intriga turpinās
Dikļu pilī satiekas 12 pilnīgi atšķirīgi cilvēki, taču viņiem ir viens mērķis – palikt spēlē un tikt pie galvenās balvas – jaunas automašīnas. Lai uzvarētu, ar veiksmi vien nepietiek, jāveido alianses, jāatkož pretinieku taktika un jāblefo. Policiste no Talsiem, profesionāls pokera spēlētājs no Mārupes, skolotājs un dzimtas koku pētnieks no Tukuma novada, taksometra vadītāja, sētnieks un citi – jaunās sezonas 12 dalībnieki ir izturējuši pamatīgu atlasi un ieradušies Dikļu pilī, lai pārbaudītu ne tikai savu veiksmi, bet arī spēju lasīt cilvēkus un izspēlēt gudrāko stratēģiju. Jo šajā spēlē nevienam nevar uzticēties līdz galam. Spēles vadītāja un pils saimnieka lomā iejūtas aktieris Lauris Subatnieks, kurš dalībniekiem sagatavojis ne tikai nopietnus pārbaudījumus, bet arī pārsteigumus.
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Klāt nepatikšanas
Holivudas zvaigzne Rasels Krovs – pavisam jaunā trillerī "Lāču ala".
Manko ir labi iekārtojies – viņam pieder smalks Losandželosas naktsklubs, kuru viņš vada kopā ar savu skaisto sievu. Tiesa gan, biznesa veiksme lielā mērā balstās uz ne pārāk legāliem darījumiem. Taču brīdī, kad viņš nolemj netīro biznesu mest pie malas, sākas lielas nepatikšanas. Trilleri "Lāču ala" ("The Get Out") skatieties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".